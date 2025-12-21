我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭書瑤（如圖）近日受邀飛往新加坡參加首屆金獅大賞頒獎典禮，她解鎖了自己化妝上場的新技能。（圖／混血兒娛樂提供）

郭書瑤（瑤瑤）近日受邀飛往新加坡參加首屆金獅大賞頒獎典禮，隨著新的一年即將到來，她解鎖了自己化妝上場的新技能。郭書瑤表示，過去很想演純愛戲，但都擦肩而過，新東家老闆玖壹壹春風建議她可以走廟會女神風格，她也不排斥，2026年的唯一心願，就是要開心賺大錢。在音樂事業上，郭書瑤加盟新東家後準備帶來耳目一新的突破。她表示，老闆春風曾語出驚人，預言她非常適合走廟會女神路線。對此，郭書瑤不排斥，也躍躍欲試。她表示自己先前就曾唱過〈魚仔〉、〈愛情限時批〉經典台語歌，未來甚至考慮挑戰台語饒舌歌曲，期望站上廟會舞台，感受最接地氣的群眾熱情。談及戲路規劃，郭書瑤表示，雖然對反派、反社會人格、實驗性的學生劇組，都抱持開放態度，但她內心其實最渴望演出甜甜的純愛劇。她無奈笑說，過去接演的角色命運往往過於坎坷，「不是角色設定離開人間，就是角色的對手角色設定離開人間」，讓她忍不住向各大劇組喊話，希望能有一部「超越生死都能談充滿粉紅泡泡戀愛」作品找上門。郭書瑤難得到新加坡工作，曾合作《流氓驅魔師》的當地演員宗子杰盡地主之誼，準備7種不同品種的榴槤讓她品嚐。郭書瑤與經紀人大快朵頤，身為榴槤控的她幸福直呼：「希望可以接個『榴槤代言』吃好吃滿。」關於即將到來的 2026 年，郭書瑤定調要邊工作邊玩，新一年的唯一指標就是開心賺大錢，希望能帶著熱愛的工作走遍全球。