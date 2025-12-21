我是廣告 請繼續往下閱讀

在野藍白19日宣布將共推彈劾總統賴清德案，民眾黨主席黃國昌今（21）日出席民眾黨「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇時受訪表示，針對是否跟國民黨商討好彈劾案主文的內容跟方向？是否會把質詢方式，例如一問一答都寫進去？黃國昌說，彈劾文19日已全數簽署完畢，正式送至議事處，23日就會排入程序委員會，26日會提出彈劾程序草案，包括全院委員會什麼時候召開、怎麼進行？他這一、兩天都跟國民黨立委羅智強密集討論中。黃國昌今提到，他非常慎重看待這場彈劾賴清德違憲的程序，除會先在立法院先召開公聽會，也會邀請賴依照《立法院職權行使法》規定列席說明，但他也要請總統注意，這不是來國情報告，而是以被彈劾人身分列席說明。黃國昌也要賴清德不要誤會，列席說明的條文跟新國會一點關係也沒有，而是賴清德時任立委時就通過的條文。黃國昌也批，不知道賴清德到時會不會又說條文違憲、說立法院沒資格邀他列席說明？5位司法「獨夫」（指大法官）趕快出來幫洗地，說邀請被彈劾人來國會列席說明的條文違憲。民進黨現在做什麼沒有下限的事情，都不會讓他感到驚訝。黃國昌直指，在野黨要訴諸的是讓人民知道，台灣人幾十年來爭取到的民主、自由、法治，在賴清德執政1年多時間內就被糟蹋地體無完膚，因此藍白排的議程裡，會在全國各地舉辦公聽會，由立法院依照《立法院職權行使法》相關規定，到台灣每個縣市、每個社區、每個角落舉辦彈劾總統公聽會，等到所有公聽會舉辦完畢，才會進行投票表決程序，因為要讓人民清楚知道為何彈劾總統。