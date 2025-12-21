天氣越來越冷，不少人每天都很期待洗上一個熱水澡。而現在建商規劃住宅時，都會改為全電式住宅，不再使用瓦斯管線，熱水器也從瓦斯改為電熱水器，許多人會擔心用電量過高，冬天電費也暴增。對此，台灣電力公司曾發文分享，只要選擇能源效率1級、加裝定時器避免長時間保溫等方式，就可以節能省電。
新建住宅多為全電 電熱水器有兩種
現在新建住宅大部分都是全電式，熱水器也會變成吃電的，而非傳統瓦斯熱水器，電熱水器大約可分成「瞬熱式」與「儲熱式」兩種類型，瞬熱式電熱水器透過電力加熱，加熱的速度快，隨時都有熱水可用，體積較小，適合單身租屋族使用。不過瞬熱熱水器一次能用的熱水水量較少，水溫容易忽冷忽熱，但部分不符合規定的瞬熱熱水器，有可能引發電線走火，購買時要多注意廠牌、內部結構的安全。
儲熱式熱水器也是用電力加熱，並且儲存熱水，通常有8、12、20、30、50加侖等不同容量，家庭成員如果越多，就要選擇越大容量的儲熱式熱水器，像是4人以上家庭至少要有30加侖。雖然儲熱式熱水器安全性較高，但價格、電費較貴，而且所佔空間也大，要用熱水之前也要等待加熱。
環保局、台電公開省電節能方法
嘉義市政府環境保護局建議，電熱水器可依季節調整熱水器設定溫度、以淋浴取代泡澡以節省熱水量，如果是儲熱式機種可加裝定時器，避免設備反覆保溫造成額外耗電，也建議在洗澡前30分鐘開啟熱水器、洗完就關閉，就能有效節能省電。
台灣電力公司也指出，需要加熱、保溫的電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器都是「吃電怪獸」，最好可以依季節調整熱水器的設定溫度、以淋浴取代泡澡，節省使用的熱水量，或是加裝定時器，選擇能源效率1級的熱水器，都能節省電費支出。
資料來源：嘉義市政府環境保護局、台灣電力公司
