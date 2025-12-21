我是廣告 請繼續往下閱讀

19日台北車站、中山站發生重大隨機攻擊事件，兇嫌張文先丟擲煙霧彈製造混亂，再持刀傷人，最終於誠品南西店墜樓身亡，釀成4死多傷悲劇。事件發生當下，多名南西誠品櫃員與店家冷靜引導顧客避難，事後不少民眾發文感謝，店員應變表現獲得高度肯定。其中，南西誠品一樓甜甜圈店的監視器畫面拍下關鍵瞬間。畫面顯示，當時兇嫌就在誠品南西店正門附近，人群驚慌逃竄，紛紛轉往側門方向。一名男店員見狀，立即將顧客推進店內避難，避免顧客直接暴露在危險動線中。業者事後表示，當下判斷店內人員多為男性，且店內有鐵製工具、熱油等設備，整體空間相對封閉、安全性較高，才決定引導顧客進入店內躲避，爭取逃生時間。另外據了解，事發當天為週五，店家事前備貨量較多，因突發事件來得倉促，部分甜甜圈無法即時處理，已依規定報備報廢。業者估計，今（21）日整理後損失約新台幣2萬元。事件曝光後，不少網友湧入留言，感謝店員在危急時刻挺身而出，甚至有人表示「要用新台幣下架甜甜圈」，以實際行動支持這群默默守護顧客安全的第一線店員。多，因突發事件來得倉促，部分甜甜圈無法即時處理，已依規定報備報廢。業者估計，今日整理後損失約新台幣2萬元。事件曝光後，不少網友湧入留言，感謝店員在危急時刻挺身而出，甚至有人表示「要用新台幣下架甜甜圈」，以實際行動支持這群默默守護顧客安全的第一線店員。