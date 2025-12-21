我是廣告 請繼續往下閱讀

天才牧羊犬學會寫中文了！寫春聯無剪輯過程曝光

▲Monkey對自己的春聯作品也感到很滿意，完成之後不斷在作品旁邊繞圈圈。（圖／IG@omarvonmuller）

▲狗畫家Monkey在8月繪製足球巨星C羅的寫實肖像畫。（圖／IG@omarvonmuller）

真的是天才狗狗！比利時牧羊犬Monkey日前才因為畫出足球巨星C羅的肖像，被封為狗界畢卡索，近期Monkey又在主人穆勒（Omar Von Muller）的指導之下「學會寫中文了」，甚至還只花1分40秒就寫好一幅春聯，競標最新價格也曝光了！知名訓犬師穆勒（Omar Von Muller）過去指導出許多電影明星狗狗，教會牠們聽從各種指令，輕鬆拍完各種片段，讓狗狗們在片場成為最受歡迎的存在，而從2024年開始，他就開始培養愛犬比利時牧羊犬Monkey成為畫家。經過大約一年的時間，Monkey已經從簡單線條的抽象派畫師，進化成寫實派的狗狗畫家，在8月繪製出C羅（Cristiano Ronaldo）的肖像，更是震撼了全球。到了昨（20）日，Monkey又學會了新才藝，那就是學會寫中文字！在主人穆勒的指揮之下，，隨後還在上面留下了兩個腳印，主人穆勒也公布了完整無剪接的書寫過程，讓大批網友讚嘆Monkey實在太厲害了！最後，穆勒也表示，這張由Monkey所寫出的「吉」字春聯，預計將會以50 美元（約新台幣1,575元）起標，而截止今（21）日已經有人出價到200美元（約新台幣6,303元）。