▲第6屆嘎呼拉斯山中音樂節活動，在高雄市六龜區寶來國中登場，讓世界聽見高雄原鄉山林的好聲音。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市長陳其邁(中)、立法委員邱議瑩(右1)、許智傑(左1)等人，參與在高雄市六龜區寶來國中舉行的第6屆嘎呼拉斯山中音樂節活動，讓世界聽見高雄原鄉山林的好聲音。(圖／記者黃守作攝)

▲監察委員范巽綠(右2)、高雄市政府教育局局長吳立森(左2)等人，參與在高雄市六龜區寶來國中舉行的第6屆嘎呼拉斯山中音樂節活動，讓世界聽見高雄原鄉山林的好聲音。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市長陳其邁(右2)、立法委員邱議瑩(左1)、許智傑(左2)等人，參與在高雄市六龜區寶來國中舉行的第6屆嘎呼拉斯山中音樂節活動，在活動現場與民眾互動熱絡。(圖／記者黃守作攝)

第6屆嘎呼拉斯山中音樂節活動於20日下午，在高雄市六龜區寶來國中操場登場，讓載譽歸國的尼布恩合唱團、寶來國中合唱團、嘎呼拉斯兒少合唱團，以及陳俊志醫師在六龜區各學校帶領的合唱團與會，進行一年一度的文化展演活動，讓世界聽見台灣高雄原鄉山林好聲音。第6屆嘎呼拉斯山中音樂節活動，是由高雄市六龜區寶來國中校長潘如萍與醫師陳俊志共同主持，高雄市長陳其邁、教育局局長吳立森、監察委員范巽綠、立法委員邱議瑩、許智傑等人，以及載譽歸國的尼布恩合唱團、寶來國中合唱團、嘎呼拉斯兒少合唱團，還有陳俊志醫師在六龜區各學校帶領的合唱團成員與會，以及生祥樂隊、金曲歌手桑梅絹等跨界演出，期透過多族群語言，傳遞台灣本土文化之美。高雄市長陳其邁出席第6屆嘎呼拉斯山中音樂節活動，他表示，山中好聲音─嘎呼拉斯山中音樂節活動，已邁入第6屆，並成為六龜區原鄉賞梅季節的指標性藝文盛事，今(114)年匯集六龜區、桃源區等偏鄉12所學校合唱團，以及多次獲得國際競賽榮譽的尼布恩合唱團，另外，也邀請生祥樂隊、金曲歌手桑梅絹等跨界演出，透過多族群語言傳遞台灣本土文化之美。在六龜區各學校帶領合唱團的陳俊志醫師說，「可能很難想像喔！我在半夜12點的時候會接到訊息，孩子跟我說，爸爸喝醉酒在打媽媽，還有一些非常清苦的，也有隔代教養的，所以我就在想是不是因為他們有這樣子的經驗，他們唱出來的歌曲，他們的聲音裡面，有一種生命的味道。」陳俊志醫師口中說的他們，是尼布恩合唱團於今(114)年7月在東京國際合唱大賽中，不畏中國施壓，以95.9高分勇奪民謠組金牌之殊榮，以及去(114)年尼布恩合唱團與寶來國中合唱團、嘎呼拉斯兒少合唱團代表台灣，到紐西蘭參加世界合唱大賽，勇奪3金1銀佳績的成員。