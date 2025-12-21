我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳婉君（如圖）曬出長髮造型，吐露心情。（圖／吳婉君 IG @cocco__wu）

八點檔女星吳婉君今年控訴遭前男友趙駿亞家暴，登上社會版面，近來逐漸走出陰霾，今（21）日冬至，更罕見以全新造型亮相，一改過往短髮形象，換上大波浪金色捲髮，氣色明顯回溫，並透過貼文吐露近期心境轉折，也收穫不少粉絲祝福。恰逢冬至，吳婉君有感而發曬出新貼文：「這是一年中白天最短、黑夜最長的一天，也代表著從今天開始，光會慢慢變長。光，正在回來。」貼文搭配俏皮四連拍照，展現輕鬆神情，網友紛紛留言誇讚新造型亮眼，也為她送上冬至祝福。事實上，吳婉君與趙駿亞的爭議可追溯至今年3月。當時她凌晨與時任男友趙駿亞一同返回對方位於新北市中和的住處，雙方因故發生衝突，吳婉君遭到施暴，事後前往醫院驗傷，並於當天凌晨到中和警分局報案，對男方提出傷害告訴並聲請保護令。驗傷結果顯示，她額頭有瘀青、嘴唇紅腫破皮，脖頸也留有抓痕，全案後續依傷害罪嫌函送法辦。吳婉君事後親自對外發聲，坦承兩人原是認識多年的好友，去年7月才決定以戀人身分交往，未料在交往期間遭遇男方長期言語暴力與情緒勒索，最終演變為肢體暴力。她直言，這段經歷不僅造成身體傷害，也成為難以抹去的心理陰影，夜晚一度失眠、情緒低落。不過今年6月，吳婉君曾被拍到與趙駿亞疑似復合，當時雙方未正面回應關係狀態。直到上月，她突然在社群發文提到「結束孽緣」，並感謝好友一路相伴，被外界解讀為正式為這段關係畫下句點。她隨後也鬆口表示，自己已經放下那段感情，語氣中多了釋懷與自省。