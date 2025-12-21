每年11月到隔年2月是台灣白蘿蔔的盛產期，不過許多主婦在料理時，常把蘿蔔葉切掉當成廚餘丟棄，這個舉動在專家眼裡其實相當浪費！食農專家韋恩表示，白蘿蔔葉的營養密度極高，維生素A含量甚至比蘿蔔本體要高出2000倍，其完整營養價值也隨之曝光！
白蘿蔔最營養部位被當廚餘！流行健康飲料原料也是它
食農專家韋恩近期在臉書粉專發文分享食物小知識，提到白蘿蔔葉雖然口感較粗、略帶辛辣，因此很多人料理前都會將其切除，但葉子的營養價值遠超乎多數人想像，「丟掉實在太可惜了」。
韋恩指出，若以每百克含量比較，蘿蔔葉的蛋白質約為白蘿蔔本體的5倍，膳食纖維約2倍，鉀約1.5倍，鈣與鐵皆高出約7倍，鎂約2.5倍，葉酸與維生素C則高出約4倍；其中β-胡蘿蔔素的差距最為驚人，超過2300倍。
韋恩也補充，日本現今流行的「青汁」，最初便是在戰爭與糧食匱乏時期，為了補充營養而誕生；當時正是利用白蘿蔔葉打汁飲用，後來才逐漸發展成常見的健康飲品。
白蘿蔔葉的營養該如何攝取？美味料理方法一次收
韋恩直言，擁有如此高營養價值的部位卻常被當成廚餘，實在可惜。事實上，只要稍加處理，蘿蔔葉也能成為餐桌上的好食材，例如醃製成「雪裡紅」後切碎快炒、加入湯品料理，或是打成果菜汁，都是相當實用的做法。
此外，針對維生素A的營養功效，韋恩說明，除了有助於視網膜感光物質的合成、提升夜間視力，也能預防乾眼與眼睛疲勞；同時，對於維持腸道與皮膚黏膜的健康、提升免疫力，以及促進牙齒與骨骼發育，都扮演著重要角色。
白蘿蔔怎麼挑選最美味？菜販公布5大原則
由於現在是白蘿蔔盛產期，市場上價格相當實惠，許多主婦也開始烹煮蘿蔔排骨湯暖暖家人的胃，但有時候就會遇到一波蘿蔔很甜，有時候買回來的又很難咬、老老的。
對此，新莊公有市場菜販廖炯程就整理出了白蘿蔔5大挑選原則與秘訣：
一、用力彈，如果彈到手指痛＝紮實好吃。
二、白蘿蔔越大顆越好吃！外觀大到自然裂開的更棒，拜託不要每次都挑最小顆的，營養不良當然不好吃。
三、白蘿蔔拿起來要比視覺更重，才會更飽水。
四、白蘿蔔外觀有明顯坑洞不要選。
五、有帶土＝台灣本地蘿蔔。
廖炯程補充，挑選白蘿蔔要記得用蓮花指輕彈蘿蔔，如果出現「打鼓一樣清脆的回聲」，代表內部中空、纖維化，不建議挑選；如果彈了之後，出現「實心木板一樣沉悶的聲音」，則代表這個白蘿蔔實心好吃，拿起來沉重也代表多汁。
資料來源：韋恩的食農生活、新莊公有市場菜販廖炯程
