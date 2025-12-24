我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳（左）當年閃婚被看衰，但芽芽（右）在他最窮時不離不棄，讓他決心疼愛妻小。（圖／沈玉琳的御林軍 臉書）

藝人沈玉琳今（24）日迎來58歲，今年7月他身體不適就醫，隨後證實罹患血癌，治療至今進展順利，更傳出他將在元宵節後回歸螢光幕。回顧沈玉琳的演藝生涯，早年他在幕後製作《分手擂台》、《百戰大勝利》等綜藝節目，一手開創台灣怪奇綜藝的巔峰，被封為荒謬大師，全盛時期更他是同時製作7個綜藝節目；轉戰幕前後，靠著幽默口才成為各大節目的收視保證，尤其每到年末時商演邀約更是不間斷，吸金能力驚人。後來，沈玉琳也連續買下5間房產全送給一直以來在背後幫她打理好家庭生活的愛妻芽芽。回顧沈玉琳演藝生涯堪稱傳奇，當年他成立哇哈哈製作公司簽下話題女王許純美。據傳，沈玉琳還親自幫她談到單集18萬元的驚人通告費，刷新當時圈內最高紀錄。除此之外由沈玉琳製作、陽帆主持停播近20年的節目《分手擂台》，至今仍讓網友念念不忘，也常常能在社群上看到觀眾熱議經典片段。當時，全盛時期的沈玉琳曾同時製作7個節目，包括《台灣紅不讓》、《百戰大勝利》等作品，無疑是當年電視圈最有知名的製作人之一。沒想到，之後沈玉琳碰上台灣電視圈的寒冬，節目接連收攤，讓他慘背3000萬元巨債，但他憑藉能賺就賺的韌性轉戰幕前，靠著過於常人的幽默口才與誇張肢體動作，成為全台灣最受歡迎的通告王、尾牙主持之一。2024年底，沈玉琳還接下約20場大型演出，不僅早已還清所有債務，更將部份資金轉入房產投資，面對數間豪宅的驚人開銷，他還曾氣定神閒地開玩笑說，房貸壓力沒被他放在心上。靠著這股自信心和拚勁，成功讓沈玉琳從負債3000萬翻身，更霸氣地把連續買下的5間房產全登記送給妻子芽芽。除此之外，沈玉琳因為不想留債務給家人，只要身邊錢充裕就會直接付清，甚至為了女兒學區特別在林口買房，超級寵妻小。回想當初沈玉琳與芽芽僅熱戀7個月就決定結婚，雖然這段感情起初不被看好，但芽芽卻在他最窮困時，還曾幫沈玉琳付房租費，不離不棄陪他度過難關，有了小孩後也始終默默照顧好家庭，讓沈玉琳能安心拚事業，正是這份恩情讓他打從心底要好好疼芽芽。12月24日的壽星不只有沈玉琳！還有台灣歌手費翔、台灣演員倪齊民、台灣主持人嚴立婷、日本男團嵐成員相葉雅紀、日本男團嵐成員相葉雅紀、日本藝人石原聰美、日本演員西內瑪利亞，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！