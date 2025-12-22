周一開工先喝聖誕節咖啡優惠！根據星巴克官網，耶誕節快樂好友分享日「買一送一」今（22）日起喝2天，《NOWNEWS今日新聞》幫大家算好平均一大杯美式57.5元、那堤70元；懶得出門也有foodpanda外送優惠，星巴克表示，太妃核果風味那堤第二杯半價。路易莎表示，開喝《綻放》克林姆聯名杯，早餐咖啡「現折10元」LINE Pay優惠券。《NOWNEWS今日新聞》記者整理年末兩大咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
耶誕節星巴克買一送一喝2天！今大杯美式57、那堤70元咖啡優惠
Merry Christmas聖誕節快樂！根據星巴克官網，耶誕節快樂好友分享日，今2025年12月22日（一）至12月23日（二），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好半價咖啡優惠價格：
◾️大杯美式咖啡57.5元（原價115元）
◾️大杯那堤70元（原價140元）
◾️大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（原價110元）
◾️大杯香草風味星冰樂62.5元（原價125元）
◾️大杯濃萃義式厚那堤92.5元（原價185元）
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
免出門喝「太妃核果風味那堤第二杯半價」外送優惠！foodpanda12月外送合作活動，活動期間2025年12月16日（二）～12月25日（四），活動期間點購大杯(含)以上薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤、焦糖奶香星享那堤，享第二杯半價。
提醒大家，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目不適用任何優惠；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠碼每日數量有限兌完為止。
路易莎：《綻放》克林姆聯名杯！早餐咖啡「折抵10元」LINE Pay優惠券
路易莎表示，攜手奧地利國寶級美術館推出《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》聯名杯，聯名杯身、杯套、封口膜綻放藝術美感。
根據路易莎官網，聖誕節開喝早餐咖啡「現折10元」優惠活動！即日起至12月31日，打開「LINE Pay好康地圖」周周領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。
提醒大家，每週一開放領取；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整,不適用外送訂餐服務；以門市實際販售之商品庫存為準；回饋設有條件及上限，活動辦法以 LINE Pay活動頁為準。
資料來源：星巴克、foodpanda、路易莎、LINE Pay、維也納美景宮
