晟德轉投資加科思今（22）日宣布，與全球生物製藥領導企業阿斯特捷利康（AstraZeneca），達成全球獨家授權與合作協議，將共同開發及商業化加科思自主研發的Pan-KRAS抑制劑「JAB-23E73」。此次交易總額最高可達20.15億美元，顯示加科思研發實力和KRAS管線價值得到國際市場肯定。「JAB-23E73」為高活性、高選擇性且可口服的Pan-KRAS抑制劑，可靶向多種KRAS突變體，並避免對HRAS與NRAS的抑制，具安全性潛力。該新藥目前已在中國與美國同步進行I期臨床試驗，評估KRAS基因變異的晚期實體瘤患者；後續臨床策略擬擴展至胰管腺癌（PDAC）、非小細胞肺癌（NSCLC）及大腸直腸癌（CRC）等適應症。依加科思與AZ協議條款，加科思授予阿斯特捷利康在除大中華地區外的全球，進行「JAB-23E73」研究、開發、註冊、生產及商業化的獨家權益；阿斯特捷利康負責區域的開發與商業化成本由其全額承擔。中國區則依治理框架推動共同開發與共同商業化，並按成本分攤機制分擔費用。晟德指出，本次總授權金最高20.15億美元，另享梯度權利金；加科思可望取得首付款1億美元，里程碑付款最高19.15億美元，將依研發、監管及商業化進度達成；產品上市後，根據銷售額收取梯度特許權使用費的銷售提成（Royalties）。加科思藥業董事長王印祥表示，此次合作不僅驗證加科思在KRAS通路研發的深厚積累，也展現加科思把創新療法帶給全球患者的願景；期待結合阿斯特捷利康的全球研發實力，加速推動JAB-23E73的臨床開發。晟德集團總裁林榮錦表示，今年中國創新藥正加速走向國際舞台，截至今年10月中國對外授權累計規模已突破1000億美元。晟德深耕中國醫藥產業與創新藥投資逾十年，持續聚焦未被滿足臨床需求且具全球競爭力之團隊。林榮錦說，近期寶濟藥業成功IPO與本次加科思授權進展，均反映晟德長期布局的策略成效。晟德目前持有加科思約10%股權，為單一最大法人股東，自創始階段即參與投資，未來將持續深化合作，並借重本次授權經驗，強化集團核心事業國際授權與商務拓展能力，提升整體資產價值與全球化布局效率。