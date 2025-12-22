我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大甲區農會植物診療師蘇建中田間替轄區農民進行作物病蟲害診斷圖／農業局提供2025.12.22)

台中市推動永續農業再傳捷報！農業部日前公布「第四屆永續善農獎（IPM Award）」入圍名單，台中市大甲區農會憑藉卓越的行銷策略入圍「行銷推廣組」，而服務於該農會的植物診療師蘇建中，也以精湛的田間管理技術入圍「現場操作組」。台中市此次勇奪雙項入圍，展現出從田間診斷到市場推廣的完整永續農業實力。被譽為「農業醫生」的植物診療師蘇建中，長期深耕大甲芋頭產業。針對芋頭常見的軟腐病與斜紋夜蛾，蘇建中建立了一套「預防勝於治療」的整合防治曆。自主開發：研發木黴菌混合液化澱粉芽孢桿菌液肥，使芋頭發病率降低 70%。物理防治：推動懸掛性費洛蒙誘引器，使斜紋夜蛾發生率減少 40%。顯著減藥：透過精準監測與天然資材替代，化學藥劑使用量較慣行農法減少達 70%，具體落實農藥風險減半目標。從田間到餐桌，大甲區農會打造永續行銷新模式。大甲區農會則在推廣端展現創意，將專業的 IPM（作物病蟲害整合管理）技術轉化為大眾有感的行動。整合友善示範田區與「減藥處方籤」等 10 大措施，建立農民信任感。結合在地文化推出**「以米代金」**減碳模式，並透過多元加工產品，讓永續農業走入消費者生活。成立「青蔥健康種苗輔導團隊」，並設置質譜快檢站，確保農產品在產地端即具備食安保障。台中市農業局表示，「永續善農獎」是台灣農業推動 IPM 的最高榮譽。此次大甲區農會與蘇建中先生的雙雙入圍，不僅是個人的榮耀，更證明台中市長期投入智慧科技防治、補助友善資材及建立植物診療體系的政策方向正確。農業局強調，未來將持續推廣此成功案例，導引更多農友投入「低藥、低肥、永續」的生產模式，守護市民食安，達成強化農安與環境永續的施政願景。