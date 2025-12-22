我是廣告 請繼續往下閱讀

憲法法庭五名大法官於上周宣判藍白聯手通過《憲訴法》修法無效，再度引發在野怒火，國民黨團今（22）日赴台北地檢署要告發5位大法官瀆職。對此民眾黨主席黃國昌表示，現在檢調就控制在民進黨手上，台灣人民對此應該都不會懷疑，就是看顏色辦案，幫賴清德追殺政敵，強調北檢絕對不會去查五名大法官枉法裁判罪，保證北檢就把案子放在那邊，什麼時候偷偷簽結，可能社會大眾也無從得知。對於國民黨立委赴北檢告發大法官違法，黃國昌表示，台灣人民應該都不會懷疑，目前檢調就控制在民進黨的手上，看顏色辦案，幫賴清德追殺政治競爭對手，那至於幫民進黨辦事的那些人，北檢通常都是昏睡非常非常久，根本沒有進行任何積極的調查。黃國昌說，這次五位「綠色獨夫」，他們所幹的事情是明目張膽地違法，當然構成了枉法裁判罪，問題是即使告發枉法裁判罪北檢會查嗎？保證北檢絕對不會查，就把案子放在那邊，什麼時候偷偷簽結，可能社會大眾也無從得知。黃國昌表示，這次五位綠色獨夫無視《憲法訴訟法》的規定，說新法違憲，舊法也不遵守，意思是愛怎麼幹就怎麼幹，顯然忘了什麼叫做依法審判，就像賴清德忘了什麼叫做依法行政，在法治國家裡面，依法行政跟依法審判是最基本的原則。黃國昌說，令人遺憾的是，在過去短短一個禮拜，由賴清德所率領的民進黨政府，把依法行政跟依法審判全部都丟到垃圾桶裡面去了，賴清德藉由實際的行為宣告，台灣目前已經進入了「賴清德說了算」的獨裁體制。