一名台灣網友赴南韓釜山旅遊時，在金海國際機場觀察到大量日本旅客聚集於返日航班櫃台，反觀飛往台北的櫃台卻幾乎無人，讓他不禁疑惑：「為什麼日本人只去韓國、不來台灣？」貼文曝光後引發熱議，多數網友直指台灣旅遊的痛點，包括住宿價格偏高、交通混亂、環境吸引力不足，「連自己人都嫌棄國旅」，自然難以吸引外國觀光客；但也有網友分析，日本人偏好韓國與距離近、物價相對低及韓流文化影響有關，不該太偏頗批評台灣。
日本人瘋韓國旅遊！他曝「飛台灣人潮冷清」：為什麼不來玩
一名網友在PTT發文表示，日前前往南韓釜山旅遊，在金海國際機場準備返台時，意外發現飛往日本的航空公司報到櫃台前擠滿人潮，原以為是韓國旅客前往日本，仔細一聽才發現幾乎清一色都在講日文，反觀飛往台北的櫃台卻顯得格外冷清，讓他忍不住在心中冒出疑問：「日本人為什麼不來台灣玩，只去韓國？」
原PO更透露不僅機場櫃台，連機場餐廳裡也到處都是日本旅客，詢問ChatGPT分析原因，得到的回覆指出，低預算是多數旅客的重要考量，若台灣有「物價便宜」的優勢，才會讓外國遊客想來造訪。
原PO認為，日本飛往韓國與飛來台灣的航程時間其實相差不大，卻明顯看到日本觀光客大量集中在韓國，讓他直言不解：「為什麼都不來台灣玩，韓國人跟日本人不要只會去彼此國家玩，來台灣玩好嗎？」
日本人不來台灣玩了？一票人點名原因：自己人都嫌棄
貼文曝光後迅速引發熱烈討論，不少網友將矛頭指向台灣旅遊環境本身，認為價格與品質難以說服外國旅客，「機票貴、住宿貴、交通爛」、「街道臭又醜，還要擔心被車撞、住宿又貴」、「不要說住宿，便利商店飲料都比日本貴了」、「台灣旅遊應該不輸韓國，但住宿和交通太爛」、「台灣就是來一次就不會想再來了」、「國旅國內自己人都嫌棄怎麼會期待外國人來」。
也有網友補充，日本人偏好前往韓國並非偶然，而是多重因素疊加的結果，「韓國比較近，物價又不貴，還有韓流的影響」、「會去韓國的日本人大多是受韓國影視作品影響去的，人數其實不少」、「最大原因：韓離日本很近，次要主因：韓影視帶來的全球影響力」、「南韓近、便宜，旅遊品質比台灣好」、「韓國才潮，韓流風靡全球」。
不過，仍有少數人對原PO的觀察提出不同看法，認為單一時段的機場畫面不足以代表實際狀況，「怎麼不在桃園機場待著觀察」、「你要看登機時間吧，太早或太晚沒人排正常啊」、「釜山就是對九州跟中國地區的日本人來說，最近的外國，就是像台灣人跑去沖繩還是香港一樣，近又方便，週休二日可來回」、「釜山離日本很近啊」、「台北也很多日本人，你是不是活在平行時空」。
