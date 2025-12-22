我是廣告 請繼續往下閱讀

中研院經濟所今（22）日公布每半年進行一次「台灣消費者預期與政策反應調查」，顯示消費者對一年後的預期生活成本上升幅度為8.9%，為2023年調查以來，首次調至兩位數以下，顯示通膨壓力緩解。消費者預期「房租或房屋貸款開銷」看漲平均上升幅度為2.6%，較前次調查出現收斂，但仍有近6成消費者對未來房價看漲，幅度落在1%至5%。中研院調查顯示，消費者預期生活成本在一年後的平均上升幅度為8.9%，較去年同期明顯下降。其中，消費者預期「交通與能源的經常性開銷」及「食物(含外食)開銷」的平均漲幅仍處高位，分別達15.1%與12.3%；「房租或房屋貸款開銷」的預期平均上升幅度為2.6%，較去年同期調查的4.4%下降1.8個百分點，顯示房屋相關開銷的漲勢可望趨緩。而在消費者物價指數變化方面，有86%的消費者預期一年後CPI會上升，但預期一年後CPI年增率上升幅度高於2%的比例已明顯下降，從78.1%，降至56.8%，顯示民眾對於物價認為還是會調升，但漲幅相對可控。值得一提的是，消費者認為物價上漲原因包括，關稅政策引起的全球貿易戰、最低工資可能繼續調升、水電價可能調漲。另外，針對房價部分，央行去年9月啟動第七波信用管制，全台灣房市出現冷卻。據中研院調查，消費者對半年後房價的預期，與今年4月調查時相似，並未因法規鬆綁而上升，有57.7%的消費者預期半年後房價會上升，較今年4月調查微幅下降；多數民眾半年後房價預期漲幅多數，認為上揚幅度在5%以下，平均漲幅為2.5%。然而，對於房價預期走揚，以及民眾對「房租或房屋貸款開銷」呈現收斂，是否存在因果關係。中研院經濟所副所長楊淑珺說明，經過央行第七波信用管制，國內房市呈現「量跌價鬆」，認為有6成消費者認為房價會上揚，主因還是在房價「僵固性」還是很重，即便如此，還是有看到預期房價漲幅還是出現收斂。至於房價上揚，為什麼民眾對房租、房貸壓力減少？她個人解讀，因為房價走勢比較沒有高，但是外界認為房東、投資客成本不會這麼高，可能就會影響到明年房租、房貸預期，但他表示，無論房價，或是房租及房貸負擔預期終究還是正成長，只是漲幅收斂而已。