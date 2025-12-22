我是廣告 請繼續往下閱讀

想在城市叢林中體驗親手播種、收穫的快樂嗎？台中市政府環保局於文山環境教育園區開辦的「環保農園」，自即日起至 115 年 1 月 2 日下午 5 時止開放新一期申請。本期提供 30 位正取名額，採公開抽籤方式，讓市民免費體驗為期 5 個月的都市農耕生活。環保局表示，環保農園不僅是種菜的空間，更是許多市民緩解生活壓力的療癒出口。曾參與過的農友劉小姐分享，看著白蘿蔔、茄子從開花到結果，儘管外型不比超市完美，卻是辛勤耕耘的真實回饋，特別是使用天然肥料栽培的辣椒，採收多次讓她成就感十足。另一位農友施小姐則提到，在農園裡能學會「看天吃飯」的智慧，即便經歷過颱風考驗，看著小松菜、秋葵與小番茄在風雨後冒出新芽，更讓人體會生命的韌性。環保農園嚴格執行「有機、無毒、自然農法」，園區內嚴禁使用化學肥料與藥劑。環保局建議，若有施肥需求，農友可領取由環保局自製的環保堆肥「就是肥」使用。