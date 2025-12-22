艾怡良在台劇《整形過後》中飾演媽媽桑Hana，為了賺錢跑去隆乳，最後因為沒如實交代自己的吸毒史身亡，在演大體時她親自上陣，飾演閨密的阿喜親自替她洗澡、化妝。阿喜說當下真的不敢看她，強忍眼淚。
艾怡良隆乳身亡 阿喜不敢看
首次跨足戲劇的金曲歌后艾怡良，第3、4集中挑戰「大體戲」，
在胸前畫上解剖後縫合的特效妝，親自躺上冰冷檯面， 成為全劇最令人屏息的畫面之一，飾演艾怡良閨密的阿喜，回憶第一次看到完成大體化妝的艾怡良時，直呼好不習慣：「 她真的太白了，一開始我甚至不太敢看她。」 正式開拍第一次碰面時，她更是情緒瞬間潰堤， 反而抓不到角色該有的冷靜。 艾怡良形容當戲中媽媽應采靈替她穿上襪子的那一刻， 內心情緒翻湧，「好像回到小時候，變成那個需要被照顧、 被愛的小孩。」雖然鏡頭裡無法有任何表情，但她內心極度波動，「 一個女子經歷過愛情、也擁有過財富，最後卻還是躺平了。 這次拍完，讓我更珍惜身邊的人給我的愛，因為不想等到最後一刻， 才發現原來有這麼多人愛著你。」
艾怡良有望入圍金鐘 演大體太犧牲
特別的是，艾怡良的「生財奶」
演出片段，在全社群平台累積點閱率突破300萬人次， 被觀眾看好能拿下明年金鐘獎戲劇節目女配獎的入場券。更讓阿喜難忘的是，大體身上被解剖、 重新縫合的痕跡，「一方面覺得朋友就算長眠了還是好辣， 一方面又真的很捨不得。」
就在情緒已經極度拉扯時，
導演又給了更大的挑戰，要求她邊替Hana化妝、邊唱〈 Forever Young〉。阿喜苦笑說：「我當場嚇死， 那首歌在現場單曲循環播了成千上萬次，每唱一次， 我努力藏好的情緒就又被翻開一次。」 成為拍攝過程中最難以抽離的一場戲。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
首次跨足戲劇的金曲歌后艾怡良，第3、4集中挑戰「大體戲」，
特別的是，艾怡良的「生財奶」
就在情緒已經極度拉扯時，
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995