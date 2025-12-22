新北市電影院又少一間！美麗新影城 Miranew Cinemas今（22）日突然宣布，位於新莊宏匯廣場、2020年12月才開幕「美麗新宏匯影城」從即日起開始停業，並開放全額退票，原因則是「電力異常問題」，公告曝光也引發新莊、三重人錯愕。
新北市電影院又少一間！美麗新宏匯影城無預警宣布停業
美麗新影城今（22）日下午3點發出公告：「因營運考量，美麗新宏匯影城將於 2025/12/22（一）起停止營業」，同時從即日起開放退票，一直到12月31日前都可以到美麗新宏匯影城辦理，若逾期則要跑到美麗新台茂或大直皇家影城才能獲得協助。
至於為何突然宣布停業？美麗新影城則表示：「目前宏匯影城仍在持續排除電力異常問題，暫時尚無法確認維修完成的時間」，才會做出停業的決定，未來修復進度也會隨時更新並公告。
事實上，美麗新宏匯影城位於新莊宏匯廣場8-10樓，占地2600多坪，於2020年12月開幕，影城內規劃有8個標準影廳及4個皇家影城影廳。實際查看「美麗新宏匯影城」的Google評論，累積1200多則評論中，維持在3.7顆星的評價，許多顧客大讚現場座位很舒適，皇家廳座位沙發椅超好坐、環境也很乾淨，甚至還有點餐服務，可以比起台北市中心的電影院來說，既寬敞又舒適，成為新莊人、三重人觀賞電影的首選去處。
因此「美麗新宏匯影城」突然停業消息曝光後，也讓大批新莊、三重民眾錯愕，「宏匯不是很繁榮嗎怎麼也撐不下去？」、「天啊好傷心」、「新莊人看電影最方便的地方沒了，不知道要等多久才會回來QQ」。
資料來源：美麗新影城
