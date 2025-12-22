我是廣告 請繼續往下閱讀

洪都拉斯、陳仙梅、藍葦華今（22）日出席民視《豆腐媽媽》首映記者會，劇中洪都拉斯和謝瓊煖飾演夫妻，生下曾子益和宮美樂，被問到兩人是不是龍鳳胎？洪都拉斯突喊，「又不是謝京穎。」讓現場頓時安靜，洪都拉斯自嘲，「我們有在google的。」不過下秒立刻有人跳出來說，謝京穎還沒公開寶寶性別，是不是龍鳳胎還未可知。洪都拉斯在劇中的兒女是曾子益和宮美樂，被問到是不是雙胞胎？洪都拉斯突喊，「不是啦，又不是謝京穎。」日前謝京穎才宣布懷上雙胞胎，讓眾人瞬間安靜，以為被洪都拉斯提前暴雷，不過後來有工作人員表示，謝京穎的寶寶性別沒公開，還不知道是不是一男一女。洪都拉斯此次在劇中有很多即興台詞，常常囉唆到導演馮凱都聽不下去，演他媳婦的陳仙梅則透露，馮凱每天都在改劇本，前一晚背好的根本沒用，壓力大到有2個星期都心情不好，在家暴哭，再加上這次要演潘奕如的女兒，實際上她比潘奕如還大3歲，陳仙梅說，為此她還首度做了醫美療程，音波、電波，保養的導入儀通通都來，花了10萬元以上。陳仙梅坦言，目前已經看到網路上有人在罵她，很難不走心，劇中老公藍葦華勸她不要看，會影響身心靈以及生活狀態，是惡性循環，洪都拉斯則是不會放在心上，每次被罵都想，對方一定是另一台派來的。另外，洪都拉斯明年也將出席陳漢典和Lulu的婚禮，他透露是陳漢典本人親自邀請他，當初婚訊出來的時候，陳漢典也親自向他道歉，因為怕關係公開會見光死，才會瞞著大家。