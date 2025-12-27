我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南跨年晚會卡司陣容堅強。（圖／台南好Young跨年晚會官方網站）

▲前往台南跨年晚會的民眾可以利用免費接駁車、搭乘高鐵至高鐵台南站後轉乘公車、搭乘台鐵至台鐵台南站後出站轉乘接駁車或公車、搭乘客運抵達台南轉運站後轉乘公車等方式。（圖／運轉台南好交通臉書）

▲台南跨年晚會交通管制資訊圖。（圖／運轉台南好交通臉書）

▲台南跨年晚會離場動線管制資訊圖。（圖／運轉台南好交通臉書）

2026台南跨年活動「台南好Young跨年晚會」請到爵士女伶9m88、搖滾樂團八三夭、創作偶像男團FEniX嗨唱，還有被韓國媒體譽為「全員VOCAL、全員CENTER、全員VISUAL」的新生代全能型偶像女團STAYC，首度來台跨年即選擇台南登台，以及日本全能女星鈴木愛理、香港男神魏浚笙等人，集結台、港、日、韓一時之選的卡司，《NOWNEWS今日新聞》特別整理台南跨年活動懶人包，帶您清楚掌握跨年卡司、交通、線上看等資訊。時間：12月31日（三）18：00至1月1日（四）00：30地點：永華市政中心西側廣場吳建恆、徐凱希STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生MIXER、李竺芯、炎亞綸、派偉俊Patrick Brasca、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉TVBS 56台、TVBS MOD精彩台、TVBS ASIA 亞洲台、臺南市第3公用頻道LiTV、中華電信Hami video、四季線上、Catchplay+免費接駁車、搭乘高鐵至高鐵台南站後轉乘公車、搭乘台鐵至台鐵台南站後出站轉乘接駁車或公車、搭乘客運抵達台南轉運站後轉乘公車。