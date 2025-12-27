2026嘉義跨年活動「全嘉藝起來跨年晚會」主打「城市新場地×跨國級卡司」的看點，請到韓國人氣女團MAMAMOO成員頌樂Solar，她也將全台灣唯一一場跨年獨家演出獻給嘉義，其餘卡司還有會在倒數前登台的金曲歌王蕭煌奇、扛下開場重任的亞洲舞王羅志祥（小豬），以及許富凱、馬念先、Crispy脆樂團、守夜人、《原子少年2》節目出身的人氣偶像男團ARKis、F.F.O等人，《NOWNEWS今日新聞》特別整理嘉義跨年活動懶人包，讓您1文輕鬆掌握跨年卡司、交通、線上看等資訊。
2026全嘉藝起來跨年晚會
時間：12月31日（三）17：30至1月1日（四）00：30
地點：嘉義市政府北棟大樓預定地
■主持人：蔡昌憲、瑪麗
■跨年晚會卡司：Solar頌樂、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy脆樂團、守夜人、ARKis、F.F.O、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑
■電視直播：民視第一台(CH151/MOD CH316)、世新綜合一台(49台)
■網路直播：黃敏惠市長FB、四季線上YouTube/APP、嘉義+1 We Chiayi FB/YouTube
■交通資訊：嘉義市政府規劃免費接駁車，會在17：30至23：30行駛，坐滿提前發車，有需要的朋友可至嘉義火車站、台灣中油林森路加油站搭車，抵達活動會場。
■交通管制：12月31日當天嘉義市政府北棟大樓預定地及中山路周邊將進行道路管制，請民眾留意交通路況指示，也可多加利用接駁車服務。
