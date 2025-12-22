我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷與中山商圈19日發生的無差別隨機攻擊案，造成共4死11傷重大悲劇，警方鎖定27歲兇嫌張文所使用的仿美軍M18煙霧彈來源，發現他是透過網路平台以假名下單購買，進一步溯源後，警方確認相關通路商與進口商皆位於台南。儘管業者強調進口流程完全合法，但目前各大網購平台上的相關商品，已被全面強制下架。警方調查指出，張文是利用淘寶、露天等網購平台，化名「張鋒嚴」購買生存遊戲用煙霧彈，每顆價格約新台幣2,000元，合計購買金額高達4萬8,000元。循線追查後，警方先是找到刊登商品的生存遊戲專賣店，隨後再一路追溯至位於台南的進口業者。進口商員工受訪時表示，警政與軍事單位都曾向他們購買相關裝備，產品並非違禁品。該業者主要從事車床及汽、機車零件代工，之所以引進生存遊戲裝備，是因老闆本身是遊戲愛好者，未料卻意外捲入這起震驚社會的暴力事件。據了解，這批煙霧彈的進口程序完全符合法規，進口商也在粉絲專頁公開公文佐證，指出今年1月即提出申請，歷經消防署、警政署及內政部刑事警察等單位層層審核，撰寫多達180份相關文件，耗時約3個月，才獲准合法輸入。雖然產品合法進口，但因遭張文濫用，導致通路商在網購平台販售的相關商品全面遭到下架，未來僅能透過實體門市或官方網站銷售。對於無端被捲入案件的生存裝備業者而言，儘管感到無奈，也只能全力配合警方調查。