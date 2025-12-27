2026高雄夢時代跨年晚會「雄嗨趴」請到韓國「水炸彈女神」權恩妃、嘻哈才子熊仔、金曲樂團告五人、芒果醬、入圍金曲獎的鳳小岳、《原子少年》節目發跡的AcQUA源少年等人熱力開唱，其中亮點還有新婚夫妻Lulu黃路梓茵、陳漢典甜蜜同台，以及首度施放最大10吋「亞灣跨年花火」，《NOWNEWS今日新聞》為您整理高雄跨年活動懶人包，讓您1文看懂跨年卡司、交通、線上看等資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2026「雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會

時間：12月31日（三）19：00起

地點：夢時代購物中心／時代大道

主持人：陳漢典、阿本、林葦妮（木木）

跨年晚會卡司：權恩妃、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、鼓鼓、AcQUA源少年、Angie安吉、洪暐哲、邱淑蟬、陳忻玥、Ponay的原式大樂隊

電視直播：華視、年代MUCH、壹綜合

網路直播：壹電視NEXT TV YouTubeFacebook陳其邁 Chen Chi-Mai Facebook高雄市政府Facebook、高雄旅遊網Facebook

OTT平台：中華電信MOD、LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video

交通資訊：臺鐵延長營運至1月1日凌晨2：30、捷運末班車於1月1日凌晨2：00發車、輕軌末班車於1月1日凌晨1：30發車、公車70、紅3及紅9延長末班車營運至凌晨1：00

▲公共運輸高雄跨年營運資訊。（圖／高雄跨年晚會官網）
▲公共運輸高雄跨年營運資訊。（圖／高雄跨年晚會官網）
▲Ubike 營運管制公告。（圖／高雄跨年晚會官網）
▲Ubike營運管制公告。（圖／高雄跨年晚會官網）
交通管制：12月31日15：00、21：00起中華路、舊凱旋路、中華五路939巷、興發路、成功路、復興路周邊將配合活動實施3階段交通管制。

▲高雄市政府將實施3階段交通管制。（圖／高雄跨年晚會官網）
▲高雄市政府將實施3階段交通管制。（圖／高雄跨年晚會官網）
相關新聞

王ADEN對學生臭臉！台北跨年演出飛了　律師嘆：粉絲不是競爭對手

Lulu掛保證沒懷孕！年前搞定跨年、紅白和婚宴　準新娘自嘲超暴躁

王ADEN挨轟霸凌學生！台北跨年慘遭除名　本人：PO影片是檢討自己

王ADEN是誰？從自學創作到百萬點閱　公審未成年女學生遭跨年除名