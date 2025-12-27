2026高雄夢時代跨年晚會「雄嗨趴」請到韓國「水炸彈女神」權恩妃、嘻哈才子熊仔、金曲樂團告五人、芒果醬、入圍金曲獎的鳳小岳、《原子少年》節目發跡的AcQUA源少年等人熱力開唱，其中亮點還有新婚夫妻Lulu黃路梓茵、陳漢典甜蜜同台，以及首度施放最大10吋「亞灣跨年花火」，《NOWNEWS今日新聞》為您整理高雄跨年活動懶人包，讓您1文看懂跨年卡司、交通、線上看等資訊。
2026「雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會
時間：12月31日（三）19：00起
地點：夢時代購物中心／時代大道
■主持人：陳漢典、阿本、林葦妮（木木）
■跨年晚會卡司：權恩妃、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、鼓鼓、AcQUA源少年、Angie安吉、洪暐哲、邱淑蟬、陳忻玥、Ponay的原式大樂隊
■電視直播：華視、年代MUCH、壹綜合
■網路直播：壹電視NEXT TV YouTube／Facebook、陳其邁 Chen Chi-Mai Facebook、高雄市政府Facebook、高雄旅遊網Facebook
■OTT平台：中華電信MOD、LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video
■交通資訊：臺鐵延長營運至1月1日凌晨2：30、捷運末班車於1月1日凌晨2：00發車、輕軌末班車於1月1日凌晨1：30發車、公車70、紅3及紅9延長末班車營運至凌晨1：00
■交通管制：12月31日15：00、21：00起中華路、舊凱旋路、中華五路939巷、興發路、成功路、復興路周邊將配合活動實施3階段交通管制。
