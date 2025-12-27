2026台中跨年晚會「台中最強跨年夜」請到搖滾天王蕭敬騰唱壓軸，還有金曲歌手盧廣仲、告五人、麋先生、TRASH、JUD陳泳希及吳思賢（小樂）等人，新年倒數後交由天團動力火車接棒；「包你發」麗寶跨年演唱會則邀請金曲歌后魏如萱、台語情歌天王王識賢、宇宙人、美秀集團、MARZ23等人，《NOWNEWS今日新聞》為您整理台中跨年活動懶人包，讓您1文就看懂兩場跨年活動卡司、交通、轉播平台等資訊。
2026台中最強跨年夜
時間：12月31日（三）18：00起至1月1日（四）01：00
地點：水湳中央公園
■主持人：阿KEN、蔡尚樺
■跨年晚會卡司：蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人、麋先生、TRASH、小樂 吳思賢、怕胖團、PIZZALI、babyMINT、SEVENTOEIGHT、JUD陳泳希、PALLAS帕拉斯、無双樂團、瑪菲司Mavis、DJ Double K風情萬種KTV
■電視直播：三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、三立綜合台（MOD）
■網路直播：三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、Vidol YouTube
■行動影音：台灣大哥大MyVideo
■交通資訊：多搭大眾運輸最順暢，建議優先搭乘捷運、公車，或使用市府規劃的接駁公車前往會場，省去塞車與找車位的煩惱。
■交通管制：自行開車請留意管制，跨年夜人車密集，中央公園周邊主要道路與重要路口將分階段實施交通管制，並依現場人潮彈性調整，部分措施將延續至隔日逐步解除。
2026「包你發」麗寶跨年演唱會
時間：12月31日（三）20：00至1月1日（四）01：00
地點：麗寶樂園渡假區 第二停車場
■主持人：小龜 楊程鈞
■跨年晚會卡司：魏如萱、王識賢、宇宙人、美秀集團、MARZ23、ARKis、HUR+、SEVENTOEIGHT、許含光、翁鈺鈞、Breaking Bad Crew舞團、Mavis瑪菲司
■電視直播：三立台灣台 29頻道（22：00轉播）
■數位轉播：三立新聞網 YT、VIDOL YT、三立電視 YT（20：00轉播）
■交通資訊：盡量搭乘大眾運輸，可從其他縣市搭乘高鐵、台鐵、客運至台中站或豐原站，再轉乘市區公車888、155、811、215等路線抵達麗寶樂園渡假區，或於台中朝馬轉運站搭乘麗寶樂園渡假區免費接駁車（時刻表請參考官方網站）。
