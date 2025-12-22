我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志（如圖）捲入謝侑芯命案，不過今日因為尿檢呈陽性，涉毒指控不成立，因此當庭無罪釋放。（圖／Namewee YouTube）

出庭態度輕鬆 向支持者致意後步入法庭

▲據悉黃明志今日出庭時神情十分輕鬆。（圖／翻攝自黃明志IG@namewee）

初驗與複驗落差 事件始末引發外界討論

日前捲入台灣網紅謝侑芯命案、並遭指控涉及毒品相關罪嫌的馬來西亞歌手黃明志，案件於今（22）日再度開庭，出現重大轉折，黃明志在律師陪同下出庭應訊，檢方於庭上正式公布其尿液檢驗結果為陰性，與先前初步檢測結果形成明顯落差，法院最終裁定其毒品相關指控不成立，當庭無罪釋放，並退還先前繳納的保釋金。根據馬來西亞媒體報導，黃明志今日一早現身法庭時，戴著一貫招牌毛帽與墨鏡，神情相對輕鬆，進入法院前也向在場支持者揮手致意，與過去案件纏身時的低調作風形成對比，由於上週開庭時，黃明志因罹患流感未能親自出庭，因此今日現身也格外受到關注，現場聚集不少媒體守候。回顧案情，黃明志於10月下旬遭指控涉及一項吸毒罪名，當時檢方依據初步尿檢結果，認定其體內疑似出現多種毒品反應，並正式提起公訴。然而，黃明志自始至終否認相關指控，其律師團亦持續主張初步檢測存在瑕疵。今日庭上，檢方正式提出後續檢驗結果，確認尿檢反應為陰性，並當庭請求撤銷吸毒相關指控，法院隨即裁定無罪。事實上，黃明志於10月涉入網紅命案調查期間，曾在飯店房間內被警方帶回偵訊，並於警區總部接受尿液檢測，當時初步結果顯示疑似含有安非他命、K他命、大麻等成分，相關訊息曝光後引發輿論譁然，也讓案件迅速升溫，然而隨著後續正式檢驗結果出爐，顯示與初步反應不符，整起案件也因此出現戲劇性翻轉，相關檢測程序與標準再度成為討論焦點。隨著毒品相關指控獲判無罪，黃明志暫時解除法律壓力，並取回保釋金，但外界關注焦點並未完全消散，由於本案仍牽涉謝侑芯命案的其他調查部分，相關司法程序尚未完全結束，黃明志後續是否仍須配合調查，仍有待檢警進一步說明。