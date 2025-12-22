外科醫師陳榮堅近日在粉專「不藏私的漸健美園地」中分享一名罕見案例，一名30多歲、身材精壯且無家族病史的男子，卻意外被診斷出糖尿病，原來是因爲他長期「照三餐」飲用富含B群的提神飲料，糖化血色素一度高達7.8%。男子誤以為提神飲料有助肌肉修復，忽略其中高糖風險，經藥物治療並循序減量、戒除提神飲料後，1個月血糖明顯下降，3個月恢復正常，半年後成功停藥。陳榮堅提醒，外表健康不代表身體無虞，長期亂補、高糖攝取，仍可能引發代謝疾病。
30歲健身壯漢罹糖尿病！原因竟是照三餐喝提神飲料
陳榮堅在文中透露，一名30多歲男子體格壯碩、身材精實，是健身房常見的精壯體型，平時從事勞力工作，也固定健身，卻因糖尿病前來就診，讓醫師一度感到訝異。男子本身沒有特殊家族病史，外觀看起來也不像高風險族群，坦言連自己都沒想到會被診斷出糖尿病。
進一步檢查發現，男子的糖化血色素（HbA1c）高達7.8%，明顯超過正常值5.7%。陳榮堅細問生活習慣後才發現，男子為了提神、加快肌肉修復，長期誤信提神飲料富含B群有助健康，因此幾乎「照三餐」飲用，卻忽略提神飲料中含有大量糖分與熱量，長期累積導致血糖失衡。
提神飲料喝過量罹糖尿病！陳榮堅示警：亂補恐患代謝疾病
陳榮堅先替男子開立輕度糖尿病藥物，同時要求調整飲食與飲用習慣，提神飲料必須逐步減量，一天最多只能喝一罐，避免像長期攝取咖啡因者一樣，突然戒斷引發身體不適。經過1個月回診追蹤，男子糖化血色素已降至6.2%，成效明顯。
隨後男子進一步完全戒除提神飲料，持續配合治療與生活調整，3個月後糖化血色素回到正常範圍，半年後更順利停藥，血糖維持穩定。陳榮堅也藉此提醒，即便外表看起來健康、身材精壯，若長期「亂補」、過度攝取高糖飲品，仍可能引發代謝疾病，很多東西不是不能吃、不能喝，關鍵在於適量與正確觀念。
資料來源：外科醫師陳榮堅粉專「不藏私的漸健美園地」
