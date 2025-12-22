我是廣告 請繼續往下閱讀

國票金控今（22）日召開法人說明會，由總經理陳冠舟主持，今（2025）年前11月自結稅後淨利20.71億元，每股盈餘（EPS）為0.57元，其中子公司國際票券表現尤為亮眼，累計稅後淨利17.61億元，年成長12.81%，持續扮演金控獲利的重要支柱。至於市場關注增資樂天銀行規畫，國票金目前傾向由內部提供資金來源，包括舉債、票券特別盈餘公積上繳及子公司減資等3種可能方式，待董事會討論確認後，預期明年第2季末、第3季初完成增資。儘管全球股票市場受美國對等關稅政策影響，導致今年證券市場量價出現大幅波動，但國票金子公司國票證券仍積極優化業務結構，展現其在多變市場中的策略應變能力，今年前11月稅後淨利11.43億元；在投資業務方面，子公司國票創投因投資部位評價利益顯著回升，同時處分部分已上市股票，前11月本業累積獲利2.3億元，較去年度大幅成長。國票金總經理陳冠舟指出，受惠於美國聯準會自2024年開啟降息操作，且今年以來降息2碼，使外幣附買回（RP）成本顯著下滑，國票金旗下的票券及證券子公司外幣債券業務損益已轉為正貢獻。國票金將持續精準調整與優化外幣債券投資組合，並積極布局中、長天期且收益率更佳的優質債券，以期在高效率風險控管下，極大化投資收益。同時，也將密切關注國內大型投資開發案、綠能產業及ESG相關機會，以擴大授信利差，為金控注入新的成長動能。為進一步拓展業務版圖，國票金去年設立國票金租賃公司，有效延伸國際票券在授信客戶資源，亦有利為廣大中小型企業提供更為多元靈活的融資服務，在自成立當年即獲利，今年授信餘額已超過其資本額，業務成長快速，對金控獲利貢獻將逐年成長。至於樂天銀行今年前11月累計稅後仍虧損2.12億元，但相較於去年同期已有明顯改善。國票金表示，在聯貸業務快速成長下，存放比逐漸改善，目前積極規劃全面開辦企業貸款業務，此策略將有助於加速提高存放比，提升利差效益。隨著樂天銀行資產負債表快速拉升，加上數位金融系統的持續優化，對於未來縮短虧損期間、達成損益兩平目標抱持審慎樂觀的態度。此外，為了樂天銀行長期經營發展，國票金也擬於近期董事會討論樂天銀行資本相關方案規畫。國票金強調，對樂天銀增資屬於法定義務，也是籌設時對主管機關的承諾，增資時間點原預計是明年首季末，但樂天銀增資牽涉3方，包括樂天銀與2大股東日本樂天與國票金，可能延後到明年第2季末、第3季初才會完成增資。有關增資的資金來源部分國票金說，原先規劃由國票金現金增資，再對樂天銀行增資，但時程可能來不及，目前傾向由內部資金作為資金來源，可能包括舉債、票券特別盈餘公積上繳及子公司減資等方式，目前都在討論中。至於會不會影響明年發放股利，國票金強調，會維持長期對股東承諾，是否影響股利政策，要看方案與後續市場狀況而定，包括利率與資本適足率變化等，要明年3月、4月董事會召開後較清楚。面對國票創投轉投資的國旺租賃，因中國經濟下滑影響，去年下半年開始逾期放款客戶增加，導致今年呈現虧損，國票金表示，國旺租賃多選擇中國當地較大型客戶，只是較擔心中國內部資金需求動能較弱，可能不如過去成長動能，獲利與曝險都會保守看待。國票金也強調，作為利基型金控，經營團隊始終將「穩健經營」列為首要目標，並高度重視風險管控，對於債券及股權商品的配置，均嚴格依據自身的風險胃納，採取優化收益及動態操作策略，致力於在穩健中追求成長，持續為股東創造長期穩定的獲利水準，國票金將繼續發揮其靈活應變的優勢，在不斷變化的金融環境中，穩步前行，再創佳績。