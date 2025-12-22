我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL聯盟今（公告）日針對近期例行賽發生的兩起違規事件完成審核，並經技術委員會討論後，正式對違規球團與球員作出懲處。聯盟強調，場務與賽務規章的遵守，攸關比賽公平性與賽事秩序，未來也將持續嚴格執行相關規範。其中新北國王因未依提供提供足夠的熱身場地，被罰款5千元；而臺北台新戰神洛夫頓則是因為對裁判做出不當手勢，被罰款新臺幣5萬元整、禁賽2場。在判罰案號25120002中，聯盟指出，新北國王於例行賽G41中場期間，未依規定提供球員至少6分鐘的熱身及投籃場地，違反TPBL場務規章。違規依據：TPBL場務規章第三章「違規罰則」第二條第一點懲處內容：處新北國王罰款新臺幣5千元整聯盟表示，相關場務規定是為保障球員比賽安全與比賽品質，球團應確實遵守。另一起為判罰案號25120003，涉及球員個人行為。聯盟指出，臺北台新戰神球員洛夫頓，於例行賽G44第二節6分29秒時，對該場裁判做出不當手勢，行為已違反競賽規範。違規依據：TPBL賽務規章第四章「競賽規則」第四條第六點之6懲處內容：罰款新臺幣5萬元整、禁賽2場聯盟強調，球員言行應展現對裁判與賽事的基本尊重，不當行為將嚴正處理。TPBL聯盟最後再次提醒各球團與球員，遵守場務與賽務規章，不僅是制度要求，更是對隊友、對手與球迷的尊重。聯盟將持續關注各項規範的執行情況，並呼籲所有參與者共同維護良好的比賽環境與賽場秩序。