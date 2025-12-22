我是廣告 請繼續往下閱讀

新北國王將於本周12 月27、28日迎來上半季主場盛事「傳奇榮耀主題 週」，今（22）日正式公布28日「Linsanity Forever」林書豪球衣退休儀式表演嘉賓，邀請到華語嘻哈指標人物瘦子(E.SO) 震撼降臨新莊城堡，以音樂致敬林書豪15年的傳奇旅程，讓這場榮耀之夜再添星光。瘦子(E.SO) 被視為華語饒舌圈最具影響力的代表人物之一，以嘻哈為創作核 心，靈活融合 R&B、爵士、藍調等多元音樂元素，透過真實且極具態度的歌詞， 將人生歷程與內在情感化為動人的旋律，感染無數歌迷。他鮮明的音樂風格與強烈舞台存在感，也讓瘦子成為主流舞台的重要象徵。此次受邀擔任林書豪球衣退休儀式表演嘉賓，瘦子 (E.SO) 將以音樂向 「Linsanity」精神致敬，攜手全場球迷一同回顧屬於林書豪的榮耀篇章，掀起新 北國王「傳奇榮耀主題周」全城沸騰的聲浪，邀請球迷進場，一起見證林書豪傳 奇生涯的永恆時刻。