我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lisa在演唱會上的服裝、舞蹈動作遭大陸網友嚴詞批判，希望官方封殺她。（圖／香煎妮意面微博）

韓國天團BLACKPINK的「DEADLINE」世界巡迴演唱會接近尾聲，不過，成員Lisa日前在多個國家中的造型和舞蹈動作，因為過於性感、惹火，如穿高衩裝熱舞或是露出大面積翹臀，被大陸網友痛批：「別給青少年看這些」、「去跳艷舞算了」、「簡直帶壞未成年不良風氣！」BLACKPINK的世界巡演近來剛結束印尼、新加坡等東南亞國家的演出，大陸網友發現，Lisa的舞台服裝尺度越來越裸露，不是穿激短熱褲、迷你裙就是高衩衣，且搭配大開腿、頂跨或磨蹭男舞者等POSE，不僅充滿性暗示，還幾乎讓整顆臀部外露，甚至私密處還遊走曝光邊緣。「lisa舞蹈動作惹爭議」關鍵字今（22）日衝上微博熱搜，大批大陸網友砲轟Lisa：「好低俗」、「這些舞蹈動作是認真的嗎」、「永遠都是兩個屁股抖呀抖」、「性擦邊的東西除了能對此產生性慾望的人，到底還有誰愛看」、「為什麼要給觀眾看襠」、「求求微博禁掉她吧」、「應該把她封了！」不過有一派的大陸網友認為批評者太過保守，力挺Lisa，「Lisa的舞蹈編排和造型在中國文化背景下有著不同的解讀」、「每個舞者都有自己的風格和理解，尊重她的專業」、「身為一位女性並不覺得有什麼，我只看到一位女王」、「韓國舞蹈都這樣」、「沒啥吧！麥克傑克森當年也抓襠！」Lisa 2023年曾經登上以全裸歌舞聞名的瘋馬秀（Crazy Horse），甚至帶著母親一起前往巴黎演出，那時就有不少BLINK（粉絲暱稱）無法接受女神大尺度賣肉，激起一波批判聲浪。當時瘋馬秀官方表示：「邀請Lisa登台表演是希望可以吸引新的年輕女性客戶，在某種程度上，這是我們未來的觀眾，因為瘋馬秀已經成為一個驕傲、自由女性的象徵，我認為，當Lisa決定這樣做時，也表明了相同的態度。」