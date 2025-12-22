我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市三芝區22日下午發生一起疑似恐嚇事件，一輛由淡水開往基隆的淡水客運862路公車上，有乘客聽見一名男子講電話時提及「殺人」等字眼，擔心發生隨機攻擊，導致車內乘客恐慌並報警。警方獲報後立即攔車處理，經查證確認並無恐嚇情事，純屬誤會一場。淡水警分局指出，22日下午5時16分接獲民眾報案，指稱淡水客運862路公車行經新北市三芝區台二線22公里處時，有男子通話內容涉及「殺人」等語，引發乘客不安。警方隨即通報線上警網，並會同金山分局，在三芝區台二線往石門方向成功攔下該輛公車，對車上人員進行盤查。經過調查後發現，這名男子為40歲蕭姓男子，領有身心障礙手冊，身上未查獲任何刀械或其他危險物品。經了解，蕭男當時僅是在與友人通電話，並未對車內乘客發出恐嚇，也未有任何實際危害行為。警方強調，並非外界流傳的「公車上喊殺人」，相關說法屬於誤傳與謠言，呼籲民眾勿過度恐慌。