世界12強賽紀錄片《冠軍之路》今（22）日舉行首映會，亞洲棒球總會會長特助周思齊與中職重砲朱育賢皆到場觀影。周思齊期盼這支紀錄片可以打破《KANO》全台3.4億元的票房，笑說如果打破的話「抽一顆簽名球」；而朱育賢則提到，作為團隊的一員回顧整屆賽事，真正讓中華隊氣勢徹底翻轉的關鍵時刻，正是在台韓之戰陳晨威的那一發全壘打之後。周思齊透露，自己先前已搶先看過紀錄片，當畫面帶到過往經典賽與日本交手的片段時，仍會被拉回那段記憶。他也形容，2024年12強冠軍戰當晚的緊張情緒，至今仍歷歷在目，感覺就像電影一樣清楚。談到冠軍戰當晚，周思齊回憶，當比賽進入8局、只剩下4個出局數時，自己甚至把車停在路邊看轉播，腦中卻不斷浮現2013年經典賽被逆轉的陰影，「心裡一直默念，拜託不要再重演。」他形容，那一夜的台灣異常安靜，「所有新聞、談話節目、電視台都在看同一場比賽，棒球好像暫停了很多事情，那一刻其實很浪漫。」直到最後一個出局數突然出現，外頭瞬間響起歡呼與煙火聲，情緒才真正宣洩。周思齊被問到是否有看好過中華隊時，相當坦率地表示「沒有」，也笑說大家應該一開始都會質疑能否拿到冠軍，畢竟日本隊真的太強了，「因為我們的戰力的確跟人家比起來太懸殊了。」朱育賢則表示，自己這次是「二刷」紀錄片，仍舊差點落淚。不過，他認為整支球隊的氣勢轉變，有一個非常明確的時間點，「就是從晨威對韓國那一發全壘打開始。」朱育賢指出，那一擊讓全隊、也讓球迷第一次真正覺得「我們有機會」，接下來對美國的關鍵勝利，更進一步堆疊信心。周思齊也呼應這個觀點，認為12強賽最重要的意義，不只是實力的展現，而是團結的象徵，「當所有人都朝同一個方向前進，那個『要贏球的因子』才會被激發出來。」另外他也希望能夠打破棒球電影《KANO》的紀錄，「希望啦！我覺得可以！」朱育賢則補充，這部紀錄片不只屬於球員，更屬於所有一路參與、加油的球迷，「從不被看好，到最後跌破大家眼鏡，這是一段值得被留下來的過程。」