▲布魯克林貝克漢（左）億萬豪門千金妻子妮可拉佩茲（右）結婚後，與自己家人的關係卻降至冰點，鬧到現在幾乎決裂。（圖／摘自 IG@brooklynpeltzbeckham)

▲以往布魯克林貝克漢（右二）會和爸媽與弟妹一起出席家族中的各項重要活動，現在這種情景很難再重現。（圖／摘自 IG@victoriabeckham)

▲布魯克林貝克漢新發布的做菜影片，獲得媽媽維多莉亞按讚，竟成為他與家人關係降至最低點的導火線。（圖／摘自 IG@brooklynpeltzbeckham)

英國貝克漢家族的撕裂危機越演越烈！和家人們都鬧翻的長子布魯克林，近日把爸媽大衛、維多莉亞，以及弟妹羅密歐、克魯茲、哈珀全都在自己的社群帳號上封鎖，而原因竟然只是維多莉亞看到他的po文後按了個讚，他在文中發布新的做菜畫面，引來一堆網友留言求他跟家人和好，讓他火冒三丈，乾脆來個六親不認，把家人全都封鎖。根據歐美媒體報導，維多莉亞為此感到心碎，大家也很能理解。她一心只希望能喚回孩子的心，以為像過去對布魯克林的任何作為表達支持，就能讓他回心轉意，不料他被網友勸說要跟家人破冰，越想越煩，氣到把他們全都封鎖，反倒跟網友的期待背道而馳。歐美現在正接近聖誕、跨年假期，就像華人社會的農曆春節一樣，此時就是家家戶戶團圓的佳節，貝克漢家今年不但無法團圓，布魯克林 還跟所有家人決裂，連自己的社群帳號，都不想要他們來按讚或留言，氣得克魯茲直接把這事揭露出來，外界更驚訝布魯克林對家人的厭惡竟然那麼深。布魯克林身為長子，從出生就受盡爸媽的寵愛，他想要學攝影、雙親就幫他找到在著名攝影師旗下實習的機會，還幫他牽線、讓他能夠幫名牌精品掌鏡。而他在走攝影這條路不順，說要改去當主廚，他們也還是繼續支持，不料他現在竟翻臉不認人。他自從與美國億萬千金妮可拉佩茲結婚後，心就整個偏向岳家，重要假日都寧可與岳父、妻子在一起，和他們的關係比與自己的親生爸媽、弟妹們更好，外界都難以置信。他也成為貝克漢家族中唯一與所有家人都翻臉的人，很多旁觀者都感到莫名其妙。有傳當初布魯克林與妮可拉結婚，維多莉亞和她從婚禮還沒正式舉行，就為了她穿不穿維多莉亞自己品牌推出的婚紗而鬧不愉快，維多莉亞故意在婚禮上反擊，讓她被傳中途氣到掉眼淚、離開婚禮會場，大衛逼維多莉亞跟妮可拉和好，免得布魯克林會和家人翻臉，維多莉亞一度與妮可拉和解，不料之後又再度鬧僵，直到現在，布魯克林封鎖所有家人，想要破冰就更加困難。