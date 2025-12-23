台灣虎航宣布，聖誕節促銷將在今（23）日早上10:00開賣，從台灣北、中、南出發飛往澳門、日本、韓國、越南、泰國的所有航線都有促銷價，單程未稅價最低799元起。台灣虎航表示，銷售期間從今天上午10:00至明（24）日晚上23時59分為止，僅兩天，可預約旅遊期間即日起至明（2026）年6月15日前的促銷機票。
台灣虎航推出「聖誕不宅家 放飛去開趴！」聖誕節機票促銷活動，將從今（23）日上午10:00開跑，優惠到12月24日晚上23時59分為止，可預訂的旅遊時間為2025年12月23日至2026年6月15日 (部分航點旅遊期間至2026年3月28日)，促銷僅有兩天。此次包含高雄、台中、台北出發的所有航線，都有推出優惠價，最低為單程未稅價799元起。
🟡台灣虎航「聖誕不宅家 放飛去開趴！」聖誕節機票促銷活動：
促銷時間：2025年12月23日10:00 – 2025年12月24日23:59
可預訂的旅遊時間：2025年12月23日– 2026年6月15日(部分航點旅遊期間至2026年3月28日)
▪️澳門航線：單程未稅 799元起
▪️韓國航線：單程未稅1199元起
▪️日本航線：單程未稅1599元起
▪️越南航線：單程未稅1599元起
▪️泰國航線：單程未稅2099元起
AirAsia 亞洲航空也推機票促銷 單程未稅1658元起
另外，AirAsia 亞洲航空同樣是即日起至2026年1月4日，推出機票促銷優惠，可預訂的出發日期為即日起至2026年11月30日，單程未稅1658元起。台北、高雄飛往大阪、福岡、東京、吉隆坡等航線都有。
資料來源：台灣虎航、AirAsia 亞洲航空
