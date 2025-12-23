我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人案造成嚴重傷亡，台北市教育局彙整發布「學生安全守則」安全教育指引，提供學生在遇到相關狀況時可遵循的三大安全行動原則，安全行動口訣「跑、躲、護」，協助學生建立安全感與基本應變能力，並由各級學校融入日常教學與校園宣導落實。台北市教育局114年12月20日函請各級學校，依《臺北市政府教育局強化校園安全防護機制實施計畫》及教育部校園安全相關規定，持續辦理學生人身安全教育宣導，並要求依學生年齡層調整宣導方式，避免過度渲染暴力情節，協助學生建立警覺意識與冷靜應變能力。安全教育指引明確向學生傳達三項核心行動原則，包括提升警覺、即時遠離，留意周遭環境並避免低頭使用3C產品；牢記安全行動口訣「跑、躲、護」，於危險發生時迅速撤離、不圍觀、不拍攝，必要時進入具遮蔽空間或保護身體要害；以及安全後即時通報師長或家人，必要時撥打110或119求助，並避免轉傳未經查證的資訊。教育局也要求學校同步啟動心理關懷與輔導機制，若學生於宣導或相關社會事件後出現緊張、害怕或情緒不安反應，應即時提供關懷，並引導善用校內輔導資源，協助學生穩定情緒。在校園安全維護方面，教育局已轉知各校於學生上下學及辦理大型活動期間，務必與警察機關保持密切聯繫，加強巡邏與警力部署；並結合臺北市政府警察局婦幼警察隊資源，將安全教育內容匯入各校宣講，由具實務經驗之專業人員入校進行說明，強化學生自我保護與正確求助能力。教育局強調，本次安全教育指引著重於培養學生面對外在環境變化時的危機辨識與應變知能，讓學生在校內外各種情境中皆能冷靜判斷、適當行動並正確求助。市府將持續以教育為核心，整合相關資源，陪伴學生在安心、穩定的學習環境中成長。