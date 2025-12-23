我是廣告 請繼續往下閱讀

猶他爵士本季戰績為10勝17敗，位處西區後段，在附加賽制度時代下，球隊一方面評估競爭力，另一方面也必須顧及選秀順位與長期布局。根據《》多名聯盟消息人士指出，爵士當前最重要的策略之一，是保住2026年「前八順位保護」的首輪選秀權，避免該籤直接送往雷霆。在這樣的背景下，爵士對陣容的取捨格外謹慎，而湖人長期關注的年輕中鋒凱斯勒（Walker Kessler），正是外界討論焦點之一。HoopsHype記者Michael Scotto此前披露，洛杉磯湖人過去確實曾向爵士探詢凱斯勒的交易可能，甚至提出過「相當有份量」的報價，但最終遭到爵士拒絕。聯盟圈內指出，湖人當年為了爭取黃蜂中鋒威廉斯（Mark Williams），曾端出包含雷迪許（Cam Reddish）、奈希特（Dalton Knecht）、未來選秀權互換權，以及2031年無保護首輪籤的報價。外界普遍認為，湖人若追逐凱斯勒，核心結構也會圍繞「年輕球員＋未來首輪籤」展開，但即便如此，仍未能打動爵士高層。這樣的態度顯示，爵士並不急於出售凱斯勒，也無意為短期利益犧牲長期中鋒布局。凱斯勒本季因左肩盂唇撕裂接受手術，提前報銷，短期內交易可能性也隨之降低。事實上，在受傷前，這名年輕長人正打出生涯代表作，場均14.4分、10.8籃板、3.0助攻，攻防影響力明顯提升。消息指出，爵士的計畫相當明確——等到休賽季、並在最大化薪資空間後，再與Kessler展開續約談判。儘管先前初步接觸時，凱斯勒陣營曾開出總值超過1.2億美元的期待價碼，讓爵士一度卻步，但球隊仍傾向將他留下，並評估市場狀況後再做決定。聯盟消息也提到，印第安那溜馬被視為對凱斯勒有實質興趣的潛在球隊之一。不過，在受限自由球員制度下，爵士仍握有「是否匹配報價」的最終主導權，並未處於被動。整體而言，爵士目前的立場相當清楚，馬爾卡寧（Lauri Markkanen）與喬治（Keyonte George）是建隊基石，凱斯勒則是未來禁區的重要一環；至於安德森（Kyle Anderson）、努爾基奇（Jusuf Nurkić）、勒夫（Kevin Love）與尼昂（Georges Niang），才是較可能被擺上談判桌的名字。從戰力角度來看，凱斯勒若能搭配唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與詹姆斯（LeBron James），確實相當吸引人；但從爵士的時間軸與策略判斷，除非出現「難以拒絕」的條件，否則交易成真的機率並不高。