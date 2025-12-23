NBA美國職籃（National Basketball Association）夏洛特黃蜂菜鳥克努佩爾（Kon Knueppel）在今（23）日客場對上克里夫蘭騎士的比賽中，在比賽首節末段投進一記三分球，讓他僅花費29場比賽就完成生涯100顆三分球的紀錄，打破由馬卡南（Lauri Markkanen）所保持的41場紀錄，成為NBA史上最快投進100顆三分的球員。
克努佩爾打破NBA紀錄 成新人王大黑馬
克努佩爾本季至今出賽28場，場均可貢獻19.4分、5.4籃板與3.6助攻，投籃命中率47.3%、三分命中率40.9%、罰球命中率高達 91.5%。在至少命中75顆三分球的球員中，他的三分命中率高居聯盟第4。
此外，克努佩爾是本季唯一命中超過60顆三分球的新秀，同時也是聯盟僅有的7名能在場均 15 分以上、每場至少投進3顆三分球，且三分命中率超過40%的球員之一，展現極高效率。
成黃蜂進攻核心 曾奪夏季聯賽MVP
克努佩爾在2025年NBA選秀中以首輪第4順位被黃蜂選中，加盟後迅速站穩主力位置，本季29場比賽中有28場擔任先發，目前隊內得分僅次於布里吉斯（Miles Bridges），儼然成為球隊核心戰力之一。
克努佩爾同時也是年度新人王競逐戰的重要人選，主要對手包括前杜克大學隊友、現效力達拉斯獨行俠的弗拉格（Cooper Flagg），以及灰熊的考沃德（Cedric Coward）與 76 人的艾吉康姆（V.J. Edgecombe）。
他也是黃蜂2025年四人選秀班底的一員，其他成員包括麥克尼利（Liam McNeeley）、卡克布倫納（Ryan Kalkbrenner）與詹姆斯（Sion James）今年夏天，克努佩爾曾率領黃蜂奪下NBA夏季聯賽冠軍，並榮膺賽事MVP。
資料來源：《The Sporting News》
