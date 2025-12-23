2026年職場是否有轉職、加薪或升遷機會，成為不少上班族關心焦點。命理專家小孟老師表示，明年生肖狗、龍、猴、雞、牛在事業運勢上特別有感，不僅容易遇到轉換跑道的契機，也可能因人脈牽線、地域變動或主動求職而迎來新舞台。只要條件合適、心態調整得宜，不排除有晉升主管、改善收入與生活品質的可能，對於正感到疲累或想突破現況的人而言，2026年值得多留意職場動向。
2026年5生肖轉職「事業運起飛」！有望加薪、升主管
TOP1：生肖狗
屬狗的人在2026年容易出現被挖角的情況，身邊親友也可能主動牽線介紹新工作。只要薪資與條件符合期待，轉職後不僅能拓展視野，也有機會晉升為主管或擔任更高層級的職務。
TOP2：生肖龍
屬龍的人明年有明顯的「區域變動」運勢，若有轉職打算，可考慮調整工作地點，例如北部轉往中南部發展。透過地區轉換，可能接觸到不同產業，進而發現新的發展方向或商機。
TOP3：生肖猴
屬猴的人適合嘗試轉換單位或部門，新的工作環境有助於結識不同夥伴。若對目前的主管或同事感到不滿，調整單位後，職場氣氛與心情都有機會出現明顯改善。
TOP4：生肖雞
屬雞的人在2026年要多留意身邊同事的動向，尤其是已離職、轉換跑道的朋友。對方若在新環境發展順利，未來可能成為你的貴人，只要保持開放心態，就有機會被拉進新的職場圈。
TOP5：生肖牛
屬牛的人建議主動出擊，透過網路平台搜尋職缺，更容易找到條件較佳的公司。若對目前工作感到疲憊或倦怠，轉換環境不僅可能改善生活品質，也有助於重新找回工作的動力與成就感。
資料來源：命理專家小孟老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
