▲凱莉全新單口喜劇專場《壞媽媽 Bad Mom》即將登場。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

站立喜劇演員，同時也是知名Podcast主持人的凱莉，2025年全新單口喜劇專場《壞媽媽 Bad Mom》正式登場，直球對決母職焦慮與社會審美，她坦言過去也沒覺得自己是壞媽媽，但被不熟的人質疑時才會滿頭問號，像是被警衛問為什麼沒在帶小孩，讓她忍不住反問，「給爸爸顧有什麼問題？我開始懷疑不是我壞，是他們腦袋壞掉。」談到為什麼會懷疑自己是不是「壞媽媽」？凱莉笑說，其實從來不覺得自己壞，直到被不熟的人質疑才開始滿頭問號：「像是被警衛問，怎麼每天出門上班？是爸爸在顧小孩嗎？」讓她忍不住反問：「給爸爸顧到底有什麼問題？我開始懷疑不是我壞，是他們腦袋壞掉。」日常吐槽，道出無數職場媽媽的心聲。凱莉坦言，現在被工作與育兒塞滿，前一天在做什麼真的想不起來，連今天要講什麼笑話都來不及思考。這種忙到沒空崩潰、也沒空整理情緒的狀態，被她轉化成舞台上最狠也最真實的笑點，讓所有爸媽都能邊笑邊點頭：「對，我也是這樣活著。」身為單口喜劇演員，凱莉也不避諱談「不好笑」的時刻。她直言，被質疑段子失敗早就是家常便飯：「笑話本來就有很炸、也有很失敗的時候。，但自從生過小孩後，對尷尬的耐受度直接升級：「沒有什麼尷尬，能比褲子脫下來、醫生護士全部來你下面挖一挖，幫你把小孩生出來還要你用力更尷尬。」談到最羞辱的評論，凱莉笑說，身為「以骯髒齷齪成名」的喜劇演員，最狠的一句不是被罵不好笑，而是「你只剩一張嘴」。她自嘲，離開約炮市場十幾年、進入媽媽宇宙後，外界總愛質疑她講的都是假的，但她選擇照單全收，「那我就想辦法，在這個媽媽角色裡，想出驚天動地的笑話。」《壞媽媽 Bad Mom》不是抱怨人生，而是把所有質疑、羞辱與疲憊，全部熬成最好笑的段子，將於12月26日至12月28日在台北表演藝術中心球劇場，明年1月2日、3日於台中教育大學寶成廳登場。