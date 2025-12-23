主將盧卡．唐西奇（Luka Doncic）確定無法出賽，另有兩名重要輪換球員同樣列入缺陣名單，戰力面臨嚴峻考驗。

▲湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura）因右側鼠蹊部不適，確定無法上場。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人下一站將對上鳳凰城太陽，賽前傳出重大傷情更新。繼日前以88：103不敵洛杉磯快艇隊後，湖人輪換陣容再受重創，根據最新傷兵報告，，是否復出仍需賽前觀察。唐西奇的傷勢被認為是在對快艇一戰中出現，當時他於中場休息後未再回到場上。原先外界對傷情抱持審慎樂觀態度，甚至評估為逐日觀察，但湖人選擇保守處理，顯示球隊並不願冒進風險。八村壘本季逐漸成為湖人外線與側翼的重要拼圖，他的缺席，已在對快艇一戰中顯露影響力。少了穩定的外圍火力與防守支點，湖人進攻空間明顯受限。若他持續缺陣，球隊預料將再度讓傑克．拉拉維亞（Jake LaRavia）承擔更多上場時間，填補側翼空缺。文森特的缺席同樣不可忽視。作為第二陣容的3D型後衛，他在防守與無球跑動上的價值，對湖人輪換結構至關重要。連續缺席兩場後，球隊仍期待他能盡快回歸，但本場對太陽顯然無法指望。在多名主力缺陣的情況下，湖人仍保有一線希望。里夫斯在缺席整整一週後，狀態由原先的缺陣升級為出賽存疑，顯示復出可能性提高。若他能趕上此役，將在持球、外線與防守輪轉上，為湖人帶來急需的支援。湖人近期狀況起伏不定，對快艇的失利不僅放大外線火力不足的問題，防守端的漏洞也被徹底檢視。現階段球隊仍高度仰賴進攻輸出彌補防守缺口，一旦火力受限，勝利難度便大幅提升。美國媒體分析指出，交易或許能在未來解決結構性問題，但當下湖人最迫切需要的是穩定性。自11月中旬那波連勝後，勝負走向反覆震盪。