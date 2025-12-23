2026高雄櫻花季音樂節將在3月13日至15日於高雄夢時代前廣場舉辦，卡司比往年更華麗，BOYNEXTDOOR、SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT確定出席，今（23）日中午12點開放中國信託卡友優先在ibon買票，不到半小時，3場搖滾區已完售，只剩下14日、15日的一般區999元還可購買，搶票戰況相當激烈。
櫻花季ibon開賣 中信卡友把搖過區買光
高雄櫻花季這次票價共有超級搖滾座位區3499元、搖滾座位AB區2499元、搖滾座位CD區1999元，以及一般區999元，今天優先讓中信卡友優先在ibon購買，3天的搖滾區全部完售，只剩一般區還在熱賣中，等於也直接預告，明天24日下午1點開賣的一般售票場次，能買到的票真的已經不多。
高雄櫻花季這次的卡司相當豪華，BOYNEXTDOOR、SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY、ALI、Karencici、丁噹、李千娜、卓文萱、許富凱、梁舒涵、陳華確定出席，主辦也表示尚未公布完畢，粉絲敬請期待。
📌2026高雄櫻花季音樂節資訊：
活動時間：2026年3月13日（五）－3月15日（日）
活動地點：高雄夢時代前廣場
活動票價：超級搖滾座位區3499
搖滾座位AB區2499、搖滾座位CD區1999、一般區999
售票時間：2025年12月23日（二）中午12：00／中信卡友優先購
2025年12月24日（三）下午13：00／全面開賣
售票連結：https://ibontw.com/2026SAKURAFes
出席卡司：BOYNEXTDOOR、SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY、ALI、Karencici、丁噹、李千娜、卓文萱、許富凱、梁舒涵、陳華…and more
📌資料來源：高雄櫻花季FB
