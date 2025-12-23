我是廣告 請繼續往下閱讀

來到八里左岸，除了欣賞河海美景，現在更能體驗一場結合味覺與視覺的文化新旅程。新北市立十三行博物館今（23）日正式啟用全新餐飲空間「13 CAFÉ」及常設展廳新展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」。本次空間更新，創新將文化保存由味覺拓展至視覺，民眾可以在全臺唯一考古主題咖啡廳品嚐健康美味的餐點，接著走進展場探索深海奧秘，親眼目睹珍貴的沈船文物與史前化石，感受永續與文化的交織。新北市政府文化局張䕒育局長開幕致詞表示，面對即將通車的淡江大橋與隨之而來的觀光人潮，十三行博物館已做好準備。這次的亮點不只是展覽更新，更包含公共服務空間的全面升級。全新開幕的「13 CAFÉ」特別與「新北市設計中心」合作，導入品牌賦能與設計思考，空間裝修更是從建材源頭把關，成功取得「綠裝修」認證，這象徵著博物館不僅是見證歷史的場所，更是實踐當代永續生活美學的示範基地。文化部文化資產局局長陳濟民親臨現場致詞，特別感謝十三行博物館推出這項極具創意與跨域視野的水下考古展。他指出，文資局與十三行長期密切合作，此次展覽更進一步結合在地學校資源，將深奧的水下考古轉化為生動的教育素材。期盼透過展出出水真品與實際考古裝備，能吸引更多民眾關注，進而深入了解並共同守護珍貴的水下文化資產。「13 CAFÉ」為全臺唯一的考古主題咖啡廳，步入其中彷彿置身於史前文化層的溫潤懷抱。牆面選用在地天然塗料，以手工鏝抹出陶土般的有機肌理，將文化層肌理及考古元素融入空間裝飾；家具嚴選具「台灣木材」標章認證的國產材及循環修枝木，具體落實愛惜森林的環保概念。除了硬體升級，營運面更展現強大的跨界整合能量，獲台新銀行CSR大力支持，攜手中華穀類食品工業技術研究所、里仁社會企業、玄米大吟釀及甜素-Sweet Vegan等夥伴，藉由與博物館合作加乘品牌形象，推出餐點巧妙結合考古意象，搭配討喜逗趣的台新Richart餐點小卡以及新北市金包里慈護宮社區關懷據點的長者親手繪製的暖心杯墊，讓永續理念從空間蔓延至舌尖。同步登場的「湛藍十三」常設展則帶領觀眾潛入蔚藍深海，現場展出由文化部文資局出借的「博卡拉（Bokhara）」沈船珍貴文物，並搭配十三行館藏全臺罕見、保存完整的「古水牛頭骨化石」，呈現臺灣豐富的水下文化資產面貌，展覽同時邀請金鐘導演李景白授權深海影像，以及金鐘主持人大霈（李霈瑜）獻聲導覽，透過極具臨場感的視聽體驗，讓民眾彷彿置身海底，感受水下文化資產的震撼與美麗。十三行博物館館長羅珮瑄表示，十三行博物館持續推動「文化」與「永續」的對話，「13 CAFÉ」與「湛藍十三」特展的啟用，正是博物館與台新銀行等永續共榮夥伴實踐社會責任與環境教育的具體行動。誠摯邀請全國民眾趁著耶誕與跨年假期造訪八里，享用友善環境的餐點、欣賞難得一見的水下文物，度過愜意又知性的美好時光。