▲郭書瑤（左）在講戀愛故事，姚淳耀（右）一臉吃瓜樣被抓包。（圖／記者李欣容攝）

郭書瑤單身7年，身邊朋友積極替她找對象，她今（23）日和姚淳耀出席新戲《何百芮的地獄戀曲》媒體聯訪，聊到過去曾經有過一個曖昧對象，該做的都做了，沒想到最後卻被封鎖，她因此花2年時間療傷，自嘲，「我還是找圈內人好了。」連記者都替她抱不平，直呼找圈內人至少找得到人，對郭書瑤喊：「找我們也可以！」郭書瑤分享之前曾和一個曖昧對象約會半年，結果有天突然被封鎖，電話都打不出去，後來才得知對方有很多選項，「我真的很受傷，還寫成歌，我好不容易敞開心房，有種一場空的感覺，我覺得在一起了，人家可能覺得沒有，該做的都有做。」讓眾人驚呼。此時一旁的姚淳耀也一臉吃瓜，讓郭書瑤傻眼，「你不要當故事聽！我們今天是來宣傳的！」把大家逗樂。不過後來郭書瑤也自嘲，以後還是找圈內人好了，記者安慰她，「至少找得到人，還可以找經紀人，或是找我們也可以。」讓郭書瑤笑歪。郭書瑤說花了2年的時間才走出情傷，「我不容易暈船，但暈可以暈很久。」之前還曾經有圈內男生追求她，但看到她和春風的緋聞無疾而終，郭書瑤說，「對方很帥！八字都沒一撇，人家覺得有緋聞，就不想碰這樣的女生。」被問到是不是團體？郭書瑤沒承認也沒否認，「我幹嘛挖洞給自己跳！」整張臉都漲紅。而原本一開始都在吃瓜的姚淳耀，終於被問到問題，姚淳耀和設計師老婆林羿交往多年，2023年結婚，他坦言已經15年沒有感受過曖昧的感覺，只能在戲劇中體驗，也不諱言年輕時容易因為太投入暈船，但年紀大了之後就覺得要有界線。姚淳耀說和老婆目前還是有戀愛感，下一句卻吐，「就像好朋友。」被郭書瑤吐槽，「跟好朋友不會有戀愛感！」姚淳耀自認不是有儀式感的人，被問到上一次送禮物給老婆是什麼時候？他說，「我都包紅包，逢年過節、端午節、年終。」還說希望能年年調漲，算是相當實際。