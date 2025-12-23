我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CORTIS是現在當紅的韓國男團。（圖／CORTIS IG ＠cortis）

郭書瑤、姚淳耀今（23）日出席《何百芮的地獄戀曲》媒體聯訪，劇中郭書瑤飾演的何百芮在挑對象時，希望收入穩定，郭書瑤本人則是外貿協會，一定要180公分長得又帥，被問到如果超帥但沒錢可以嗎？郭書瑤馬上反駁，「不可能！我不相信超級帥的人沒有錢，這邏輯不對，CORTIS哪一個沒有錢。」把全場笑翻。郭書瑤在劇中的角色何百芮在挑對象時，希望要收入穩定，而她本人則是外貿協會，被問到如果很帥但是沒錢可以嗎？郭書瑤馬上喊，「我不相信超級帥的人沒有錢，這邏輯不對！這世界就是不公平，長得漂亮、帥就是會有錢，你看CORTIS哪一個沒有錢。」大家瞬間啞口無言。郭書瑤已經單身7年，身邊朋友都會幫她介紹，像鍾瑶有次在信義區看到帥哥，直接問對方，「喜不喜歡郭書瑤，等下跟我喝一杯，帶你認識。」之前阿Ken還介紹她一名富可敵國的二代鮮肉，結果最後無疾而終，郭書瑤說，「我有試圖約他出來吃飯，但我個人不來電。」現在對方也已經結婚生小孩。郭書瑤爆料，阿Ken有教她怎麼追男生，但方法很極端，「他教我欲擒故縱，叫我餵人家吃飯，第二口餵要打他一巴掌，下一口再秀秀人家。」郭書瑤笑說如果真的用了，可能會一直單身。不過郭書瑤也很享受單身，自由度很高，想做什麼就做，還可以幫別人帶小孩，「我也很享受周邊的人幫我介紹對象，看他們很積極很又鬥志，我就覺得很有趣。」