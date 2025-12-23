我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu（前排中）、黃偉晉（前排右）、陳明珠（前排左）與TRASH樂團（後排）為台視《超級巨星紅白藝能大賞》出外景。（圖／記者蘇詠智攝）

▲台視《超級巨星紅白藝能大賞》在台式早餐店拍攝狀況劇，呈現「台灣感性」相關內容。（圖／記者蘇詠智攝）

Lulu（黃路梓茵）蠟燭3頭燒，目前忙著籌備明年1月與陳漢典的婚禮外，年底前還要準備跨年晚會表演，以及與陳明珠、黃偉晉第3度攜手主持台視《超級巨星紅白藝能大賞》的錄製工作，認「現在脾氣很暴躁」。她透露再忙也不會改婚期：「訂金都付了，也拿不回來。」曾凍卵的她，更掛保證目前沒有懷孕：「『紅白』沒有第4個主持人。」各方關注Lulu和陳漢典的婚禮籌備進度，她透露兩人現在焦頭爛額，但還是會回家對一下各自向外界發表了哪些說法，口徑維持一致。陳漢典前兩天稱婚宴開席約會在60到80桌左右，Lulu再確定範圍：「80桌以下，不會超過。」喜帖已經做好，但要到賓客名單等相關事宜敲定才會寄發。光是婚禮的籌備，已經夠讓Lulu傷腦筋，再加上《紅白》與跨年晚會，她肩上壓力更是沈重，竟自我解嘲：「跨年會有唱跳的表演，但還沒練舞，所以不保證會好看喔，哈。」她與陳明珠、黃偉晉今（23）日一起先化身為台式早餐店的老闆娘與助手，現場演繹「台灣感性」，然而被問到節目有無驚喜彩蛋，陳明珠語出驚人：「我們是3個人主持還是4人？」一邊望向Lulu肚皮，讓Lulu緊急澄清：「是3人沒錯。」再次證實尚未做人成功。扮演早餐店老闆娘，Lulu真的現場煎蛋，由記者們驗收手藝，問她在家會不會餵食老公陳漢典，她強調還是要先確認一下是新鮮的，原來在《紅白》記者會進行前，跟主持群一起在早餐店拍狀況劇的TRASH樂團貝斯手博文喝了奶茶後就瀉肚子、跑廁所，才讓她突然有了這些想法。大家也笑稱台式早餐店冰奶茶的「解便祕」效果，確實名不虛傳。