前日本人氣AV女星三上悠亞宣布加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，今（23）日舉辦記者會，去年她來台擔任一日嘉賓，在球場感受到粉絲們的支持，讓她非常有自信，正想著有機會要再來的她，收到邀約當下十分開心，直呼：「沒有拒絕的理由。」而三上悠亞選擇背號25號，她受訪時說：「25在日本是開心笑的意思，希望帶給大家開心跟歡樂。」三上悠亞將在12月27、28日現身球場應援，她昨日一落地就馬上參與訓練，被問到加盟Formosa Sexy的心情？三上悠亞說：「非常開心加入夢想家，感謝球隊、球團以及啦啦隊員們，我會盡我所能的努力，不讓大家失望。」記者會上，三上悠亞也秀出自己的背號「25」，為何會選擇25這個數字？她笑說：「在日本25是開心笑的意思，希望帶給大家開心跟歡樂。」而雖然三上悠亞過去有跳舞的經驗，但她坦言應援跟跳舞是不一樣的，最困難的是必須將好的舞蹈呈現出來，所以要花很多時間練習，她事前也特別做了肌力訓練。日前，官方已公布三上悠亞應援場次，她將在「12/27、12/28、1/17、1/18、3/25、3/27」，六場夢想家主場賽事登場，屆時於台中洲際迷你蛋與球迷們見面。