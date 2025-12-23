通緝犯張文19日於北捷北車站、中山站隨機砍人，釀成包括嫌犯在內的4死11傷慘劇，對此，狄鶯發文感嘆「台灣到底怎麼了」，心疼遭到外界質疑追捕犯嫌不力的警務人員，認為他們已經盡力，呼籲外界停止攻擊，「竟然都是他們的錯，天理何在呀？」
聲援北捷案警務人員 狄鶯：竟然都是他們的錯？
昨天深夜，狄鶯看了一整天的新聞，忍不住在臉書有感而發寫下：「台灣到底怎麼了？多麼純樸善良的台灣人，我們到底做錯了什麼？請停止攻擊我們警務人員，他們都盡力了...」
狄鶯表示，若要自己說真心話，直腸子的她痛批：「千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑，無能為力的警務人員，竟然都是他們的錯，天理何在呀？」
狄鶯發言引網友不滿 要她管好兒子孫安佐就好
貼文一發布，引來正反意見的留言，有人感同身受，「真的痛心難過，善良的我們每天都憂心忡忡、心驚膽顫的感覺」、「認同，波麗士大人們真的很辛苦呢」、「對，政治的錯，前線人員很辛苦！」
不過多數網友反把矛頭轉向狄鶯的獨子孫安佐，認為孫安佐曾經在美國以玩笑話說要持槍攻擊學校，遭美方認定觸犯「恐怖威脅罪」、「非移民簽證在美國非法持有彈藥」而被羈押並驅逐出境，且終身不得入境美國，要狄鶯管好自家的兒子就好。
