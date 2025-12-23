我是廣告 請繼續往下閱讀

智慧眼鏡把「偷拍」變得更隱密，也讓宗教場域的禁令再度被挑戰。印度喀拉拉邦一座以嚴格安檢聞名的印度教寺廟，近日就傳出有新加坡遊客疑似用內建鏡頭的智慧眼鏡偷錄畫面，當場被保全攔下並移交警方，事件引發外界對「穿戴式攝影」與公共規範之間灰色地帶的關注。根據《The Hindu》報導，被調查的男子年約49歲，名為Thiruneepanar，居住在新加坡北岸通道一帶，具有斯里蘭卡血統，當時以觀光客身分前往喀拉拉邦首府特里凡得琅（Thiruvananthapuram）的帕德瑪納巴史瓦米神廟參訪。警方在立案文件中提到，寺廟內明文禁止拍照與錄影，但該名遊客疑似於12月20日上午約9時25分，配戴疑似裝有隱蔽攝影鏡頭的智慧眼鏡，在寺內拍攝多段畫面，涵蓋北側區域以及被列為受限制範圍的「圖拉巴拉姆」儀式亭（Thulabharam mandapam）等地點。保全人員察覺眼鏡具備錄影功能後立即攔查，並通報警方到場處理。當局隨後以涉嫌違反依法發布的禁令方向立案調查，警方在完成初步程序後，先讓男子暫時離開，但也發出通知要求他隔天早上依指定時間到警局報到，配合後續偵辦。印度媒體今年7月曾報導，一名來自古吉拉特邦的男子也被指試圖用「內建隱藏鏡頭的眼鏡」拍攝寺廟內部而遭警方逮捕或帶回調查，顯示寺方對穿戴式攝影裝置的防範壓力正在升高。帕德瑪納巴史瓦米神廟是供奉毗濕奴（Vishnu）的重要印度教寺廟之一，坐落在喀拉拉邦首府市中心，以融合喀拉拉與德拉威建築風格的高塔入口聞名，並由特拉凡哥爾王室家族信託管理。帕德瑪納巴史瓦米神廟本身因「寺廟寶藏」話題長年受全球關注，被外界形容擁有價值難以估算的金飾、古物與寶石庫藏，過去甚至因管理與清點問題進入司法程序；在宗教敏感與安全考量交織下，寺內對攝影與電子設備的限制向來嚴格，如今智慧眼鏡把鏡頭「隱形化」，也讓各地寺廟在維護信仰空間、保護信眾隱私與面對新型科技之間，必須更頻繁地更新安檢與規範宣導。