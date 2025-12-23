我是廣告 請繼續往下閱讀

曼谷一家因「大胃王挑戰」爆紅的咖哩飯店，原本還在社群高調恭喜一名外國顧客連闖兩關、抱走3萬泰銖獎金；沒想到幾天後店家回看監視器才驚覺，對方疑似把飯塞進褲子口袋，硬是把「完食」演成「藏飯」。店家隨即撤下祝賀內容，並公開提醒同業提高警覺，同時表示已向警方反映釐清。Gold Curry Bangkok以超大份量和高額獎金吸引饕客與自媒體來挑戰，從15分鐘吃完2公斤可免費，到30分鐘吃完4公斤可拿「30份咖哩兌換券」，再往上就是現金獎，30分鐘吃完6公斤拿1萬泰銖（約新台幣8800元）、45分鐘吃完8公斤拿2萬泰銖（約新台幣1.76萬元），最硬的一關則是1小時內吃完10公斤、獎金4萬泰銖（約新台幣3.52萬元）。店家指稱，這名外國顧客先後挑戰6公斤與8公斤，照規則各自達標後，總計領走3萬泰銖（約新台幣2.64萬元）。12月12日店家還在臉書貼出祝賀內容，稱對方8公斤在45分鐘限制內、還提早約5分鐘完成，當場領到2萬泰銖；但到了12月18日，店家因內部起疑回看CCTV，才發現對方在比賽中多次左顧右盼、用手抓飯入口的同時，將一把把的飯往褲子口袋快速塞入，疑似藉此讓盤面看起來「清空」。店家後續把畫面片段放到貼文留言區當作佐證，並提醒其他有辦吃飯競賽的餐廳「注意此人」。面對網友質疑怎麼會漏看，店方解釋平常會安排員工站在挑戰者旁邊盯時間、也盯動作，但這次兩次挑戰都沒有即時抓到異狀，才讓對方把獎金帶走；店家也說已把事件交由警方協助釐清。這場「口袋藏飯」的鬧劇，雖然只是店家少盯幾秒、讓人鑽了漏洞，但真正受傷的是吃播挑戰最仰賴的信任。當獎金、流量與噱頭越堆越高，規則與監督就得跟著升級，否則下一次被偷走的恐怕不只是幾萬泰銖，而是整個大胃王文化的公信力。