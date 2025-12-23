我是廣告 請繼續往下閱讀

▲據中經院詢問廠商「貴公司認為AI基礎建設中的資料中心或算力是否存在過熱現象?」時，製造業有25.7%反映有過熱情況，其中電子暨光學、半導體供應鏈、電力機械設備等實際受到AI刺激的產業，反映27.7%、27.5%、30.0%認為過熱。（圖／取自中經院報告）

中華經濟研究院今（23）日在「前瞻2026：AI推進、關稅調適與供應鏈布局挑戰」論壇上發布2025下半年台灣採購經理人營運展望調查。報告提到，製造業約有25.7%認為AI出現過熱現象，其中又以受惠的電力機械設備、半導體供應鏈及電子業最有感過熱。對此，中經院長連賢明表示，外銷跟出口上半年大約落在400億美元左右，現在都已經到500億美元、600億美元，認為，「我想廠商事實上，特別是科技廠商有點接單接到有點嚇到了吧。」連賢明表示，半年報發現，製造業上半年對於關稅預期影響比較負面，但是進入下半年，很多負面效果都沒有原先預期那麼大，因此廠商對於未來景氣看法都有所回升。非製造業方面，下半年優於預期，2026年上半年則會更好，只是廠商面臨營運成本上有所提升。另外，製造業最關心接下來最關心的是匯率波動、川普關稅政策、以及原物料價格；非製造業最關注的問題是缺工及薪資調升等議題，「廠商覺得這個人力，事實上會是未來一年當中比較關鍵的一個挑戰。」針對廠商調查AI看法，企業反映採用AI製造上比去年微幅上升，顯示有一個比較高的進入門檻，但廠商並不認為AI有出現泡沫化，未來還會對生產力產生比較重要的角色。然而，據中經院詢問廠商「貴公司認為AI基礎建設中的資料中心或算力是否存在過熱現象?」時，製造業有25.7%反映有過熱情況，其中電子暨光學、半導體供應鏈、電力機械設備等實際受到AI刺激的產業，反映27.7%、27.5%、30.0%認為過熱，呈現「受惠AI產業喊燙」的跡象。對此，連賢明表示，調查中有1成廠商表示不清楚AI是否過熱，52.3%覺得普通／尚可，絕大多數廠商還是覺得好。對於受惠產業反映比較明顯，他認為，外銷跟出口上半年大約落在400億美元左右，現在都已經到500億美元、600億美元，認為，「我想廠商事實上，特別是科技廠商有點接單接到有點嚇到了吧。」國發會副主委高仙桂致詞表示，台灣今年因為AI預估將創造7.37%的經濟成長率，為15年來新高，今年出口預估可以突破6000億元。至於明年經濟成長率，她表示，AI技術還會持續發展，明年可能會朝向代理型AI、邊緣型 AI、物理機器人AI，以主權AI，因此主計總處預估GDP為3.54%，而外資則是估計可望到4.4%，顯示對於台灣展望仍偏向樂觀。